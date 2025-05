Polícia Civil efetua prisão em flagrante de indivíduo por porte ilegal de arma de fogo na Capital

O indivíduo preso, com a idade de 29 anos e oriundo de Ladário, foi preso em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, para o qual não cabe fiança.

As armas apreendidas serão submetidas a exames balísticos, pois as investigações apontam que foram usadas em homicídios.

Na manhã desta quarta-feira (7), ao monitorar o imóvel acima citado os policiais visualizaram o momento em que um indivíduo foi deixado por um automóvel no local, constatando-se que ele tinha um volume em sua cintura e ainda trazia consigo uma mochila.

Inclusive, que a motivação dos crimes seria guerra entre facções, de modo que os autores teriam vindo da região de fronteira com a Bolívia para dar cabo às empreitadas ilícitas.

Ao investigar quatro execuções perpetradas em Campo Grande em 2024 e 2025 a DHPP identificou que o grupo criminoso responsável teria como base um imóvel localizado no Bairro denominado Homex.

