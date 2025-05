MS Ativo: Governo de Mato Grosso do Sul promove encontros regionais para fortalecer a gestão municipal

Visando fortalecer a gestão pública e impulsionar o desenvolvimento regional, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica), com o apoio técnico da Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), dará início a uma série de encontros regionais do MS Ativo Municipalismo.

A iniciativa tem como objetivo principal apresentar o Ciclo 2025 do programa aos 79 municípios, além de oferecer capacitação técnica e fomentar a troca de boas práticas de gestão pública.

Os encontros ocorrerão entre 13 de maio e 18 de junho, em nove cidades estratégicas (Coxim, Três Lagoas, Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina, Corumbá, Jardim, Iguatemi e Dourados), abrangendo as principais regiões do Estado. Cada encontro terá duração de um dia, das 8h às 17h, reunindo cerca de 200 participantes, entre prefeitos, secretários e equipes técnicas municipais.

A programação inclui oficinas práticas, debates e um ambiente propício para a troca de conhecimentos e ideias entre os representantes das prefeituras.

O primeiro encontro acontecerá em Coxim/MS, no dia 13 de maio, na Assembleia de Deus Nova Aliança, localizada na Rua Mário Baixa, 85 – Bairro Jardim Aeroporto. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição por meio do link: https://www.cursos.ms.gov.br .

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira explica que “a principal pauta dos encontros é a apresentação do ciclo 2025 do programa MS Ativo Municipalismo e como temas complementares, serão abordados o Plano Plurianual (PPA) Municipal e o Contrato de Gestão Municipal, tópicos essenciais para o aprimoramento da gestão municipal”.

Além disso, será destacado o funcionamento do sistema já existente e o método de trabalho baseado em indicadores estratégicos, que conta com planos de ação voltados para o alcance dos resultados esperados. Será dada ênfase aos desafios enfrentados nesse processo, reforçando a importância dessas ferramentas para a gestão municipal.

Segundo o secretário-executivo, “toda essa mobilização busca sensibilizar prefeitos e secretários municipais acerca da importância do programa, promovendo engajamento em torno das iniciativas e incentivando a adoção de práticas administrativas modernas e eficazes. ”

A proposta está alinhada às diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e ao plano de governo estadual, fornecendo ferramentas baseadas em indicadores para apoiar a tomada de decisões estratégicas nos municípios. O diálogo político e a cooperação entre os municípios também serão fortalecidos, incentivando a implementação de políticas públicas integradas.

MS Ativo Municipalismo

É o programa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que apresenta um novo conceito de cooperação entre Estado e municípios, e visa instituir um novo modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas a serem atingidas de modo a garantir entregas melhores para a população.

Com isso, o Governo e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.

Essa ação reafirma o compromisso do governo estadual com o fortalecimento do municipalismo e com a promoção de soluções compartilhadas que impulsionem o desenvolvimento sustentável em Mato Grosso do Sul.

CALENDÁRIO

13 DE MAIO - COXIM (11 municípios):Alcinópolis, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica,Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Local:Assembleia de Deus Nova Aliança, localizada na Rua Mário Baixa, 85 – Bairro Jardim Aeroporto.

16 DE MAIO - TRÊS LAGOAS (9 municípios):Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria eTrês Lagoas.

26 DE MAIO - CAMPO GRANDE (11 municípios):Bandeirantes,Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

04 DE JUNHO - NAVIRAÍ (7 municípios):Deodápolis, Glória de Dourados, Itaquiraí, Jateí, Juti,Naviraí, Novo Horizonte do Sul.

05 DE JUNHO - NOVA ANDRADINA (7 municípios):Nova Andradina, Batayporã, Taquarussu, Angélica, Anaurilândia, Bataguassu e Ivinhema.

10 DE JUNHO - CORUMBÁ (2 municípios):Corumbá e Ladário.

12 DE JUNHO - JARDIM (11 municípios):Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna,Jardim, Nioaque, Porto Murtinho, Aquidauana, Miranda e Anastácio.

17 DE JUNHO - IGUATEMI (7 municípios):Iguatemi, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru, Japorã, Mundo Novo e Eldorado.

18 DE JUNHO - DOURADOS (14 municípios):Antônio João, Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Douradina,Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Laguna Carapã, Maracaju, Ponta Porã, Rio Brilhante e Vicentina.

*As datas estão sujeitas a alterações, e os locais dos demais oito municípios ainda serão definidos.

PROGRAMAÇÃO

MANHÃ

8h - Abertura oficial do encontro

8h40 - Apresentação do MS Ativo Municipalismo

9h40 - Intervalo

10h - PPA Municipal – Construindo Futuro Próspero

11h - Contrato de Gestão Municipal

12h - Almoço

TARDE

13h30 às 16h30 - Painéis simultâneos com os secretários municipais de cada pasta e equipe técnica.

Renata Brum, Comunicação Segem.