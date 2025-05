Comissão aprova projeto que estimula soluções inovadoras em dispositivos hidráulicos

Segundo o deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO), autor da proposta, o objetivo é estimular o desenvolvimento de dispositivos hidráulicos voltados para a economia de água, com redução do volume ou por oportunidades de reúso.

“O uso racional da água foi uma preocupação nas discussões que resultaram na Lei do Saneamento, principalmente com relação ao apoio a novas tecnologias que reduzam o desperdício dos recursos hídricos”, continuou Hildo Rocha.

O relator, deputado Hildo Rocha (MDB-MA), recomendou a aprovação da proposta. “A crescente escassez de água no país exige uma postura responsável e mais comprometida com o uso eficiente desse bem”, defendeu o relator.

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4627/19 , pelo qual a União deverá criar prêmios e selos para o reconhecimento de soluções inovadoras voltadas à eficiência no uso da água.

