Coronel David destina van ao projeto de recuperação de dependentes químicos em Três Lagoas

A pedido do vereador Sargento Rodrigues (PP), o deputado estadual Coronel David (PL) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a Igreja Peniel, entregue nesta terça-feira (6) em Três Lagoas, que será utilizada na aquisição de uma van. O veículo vai fortalecer as ações do projeto de recuperação de dependentes químicos mantido pela instituição. “Esse veículo vai com certeza ajudar muitas pessoas que necessitam dessa atenção para se livrar do mundo das drogas e trazê-los de volta ao convívio da sociedade”, afirmou o deputado.

O deputado salientou a credibilidade do trabalho social desenvolvido pela Igreja Peniel. “Realmente estende a mão e acolhe aqueles que mais precisam. Como profissional da segurança pública, sei o quanto a droga faz mal pra pessoa, pra família e pra sociedade. E quando a gente vê um programa com alto índice de sucesso, a gente tem que acreditar e também ajudar.”

Coronel David disse ainda que o poder público precisa apoiar iniciativas sociais que atendem populações vulneráveis. “Hoje o poder público não alcança essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda, e é necessário manter cooperação com entidades e igrejas que tratam desse assunto. Esta foi a emenda de maior valor que destinamos este ano. E temos mais R$ 200 mil previstos para uma outra entidade, também a pedido do vereador Sargento Rodrigues”, completou o parlamentar, lembrando que já foram destinados mais de R$ 500 mil para a saúde em Três Lagoas, incluindo investimentos no Hospital Auxiliadora.

Para o vereador Sargento Rodrigues, a parceria com o deputado tem feito a diferença para a cidade. “Coronel David é o deputado mais atuante de Mato Grosso do Sul, uma mão que nós temos lá em Campo Grande. Sempre que levamos demandas, principalmente da saúde, temos uma devolutiva rápida. Isso é muito importante”, destacou.

O vereador reforçou a importância desta ajuda por meio das emendas parlamentares de Coronel David para Três, especialmente essa que contribui agora com o projeto Peniel. “A igreja conta agora com uma van de primeiro mundo, toda equipada. Coronel David tem um olhar carinhoso com Três Lagoas, sempre atendendo às demandas da população do Jupiá e de toda a cidade. Por isso, eu, minha equipe e nossos eleitores seguimos apoiando esse trabalho fantástico que ele realiza”, completa Sargento Rodrigues.

A van será utilizada no transporte dos acolhidos e no suporte às atividades desenvolvidas pela entidade, que há anos presta um trabalho essencial na área social e de saúde pública. Com a entrega do veículo, a instituição terá mais autonomia para realizar atendimentos, deslocamentos para consultas e ações externas de integração dos acolhidos à comunidade.

A emenda destinada a Três Lagoas faz parte do compromisso do Coronel David com iniciativas que promovem transformação social e apoio a instituições que atuam na base, especialmente no combate às drogas e na valorização da vida.