Funsat oferta 1.631 vagas nesta segunda-feira (05)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) prevê para esta segunda-feira (5 de maio), ofertas de contratações de 191 empresas de Campo Grande. No painel de intermediação do órgão, exposto no Portal Eletrônico da Prefeitura de Campo Grande, aparecem divulgadas 1.631 vagas, referentes a 161 profissões diferentes.

A relação envolve buscas por analista administrativo (1 posto), analista ambiental (1 posto), auxiliar de contabilidade (1 posto), auxiliar de escritório (2 postos), carpinteiro (14 postos), costureira de máquinas industriais (15 postos), eletricista de manutenção industrial (1 posto), gerente de produção (1 posto), operador de empilhadeira (6 postos), pedreiro (25 postos) e uma vaga urgente para supervisor administrativo de pessoal.

Já entre as 1.156 oportunidades de “perfil aberto”, que não exigem experiência na seleção, a Fundação indica oito destaques no dia. Lista de 67 atividades, que compreende procuras por analista de estoque (1 posto), atendente de lanchonete (100 postos), auxiliar de limpeza (79 postos), operador de caixa (127 postos), operador de processo de produção (100 postos), porteiro (1 posto), repositor em supermercados (195 postos), e ainda quatro vagas da modalidade para vendedor interno.

Com exclusividade ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são anunciadas seis seleções, de cinco funções: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1) e também uma vaga prioritária à captação de vendedor interno.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Atualize o cadastro na Funsat e tenha mais informações dos recrutamentos, no atendimento que retorna das 7h às 17h, nesta segunda-feira (5). O telefone para contato sobre o trabalho da Agência de Empregos é o (67) 4042-0585/Ramal 5800. Confira o quadro de profissões e oportunidades da data: