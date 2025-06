Segurança Pública participa de reunião com MPMS para discutir violência doméstica e estrutura das delegacias

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), juntamente com a Delegacia-Geral da Polícia Civil, participou, quarta-feira (4), de uma reunião com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para discutir melhorias estruturais e operacionais nas unidades policiais, além da atuação em casos de violência doméstica. O encontro ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a reunião reforça o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da segurança pública e com a modernização das estruturas policiais. “Esse diálogo interinstitucional é essencial para garantir o fortalecimento da Polícia Civil e a melhoria dos serviços prestados à população sul-mato-grossense, especialmente no enfrentamento à violência doméstica”, destacou.

O encontro teve como pautas principais a apresentação do Roteiro de Atuação nos casos de Violência Doméstica, elaborado pelo MPMS para orientar delegados e policiais civis, e a análise de um relatório diagnóstico produzido pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep). O material reúne dados obtidos entre 8 de abril e 8 de maio deste ano em 114 delegacias distribuídas por 69 municípios do estado.

Também foram discutidas propostas para modernização da atividade policial, como a implantação do inquérito eletrônico, a estabilização de sistemas operacionais e a adoção de práticas administrativas que permitam aos policiais maior dedicação à investigação, reduzindo encargos burocráticos.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O promotor de Justiça, Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, coordenador do Gacep e responsável pela iniciativa, explicou que o relatório tem o objetivo de “fortalecer a efetividade da Polícia Civil, assegurar o cumprimento das normas legais e propor soluções viáveis para desafios históricos enfrentados pelas forças de segurança”.

A reunião também contou com a presença do delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, que destacou a importância da parceria entre instituições. “A união de esforços é o caminho para superar deficiências estruturais e avançar em direção a uma Polícia Civil mais moderna e eficaz”, disse.

Experiências positivas observadas durante as visitas às delegacias também foram apresentadas, como o uso de câmeras integradas às unidades policiais, a digitalização de processos e o programa Dialogando Igualdades, voltado à prevenção da violência de gênero em Fátima do Sul.

O Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, afirmou que o relatório é um reflexo do compromisso institucional com o aprimoramento da segurança pública. “Nosso objetivo é contribuir de forma concreta com propostas que possam ser implementadas a curto, médio e longo prazo, sempre em diálogo com as instituições envolvidas”, disse.

Além de Videira, Santos, Lúcio e Milhan, participaram do encontro a promotora Clarissa Carlotto Torres, coordenadora-adjunta do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Nevid); o promotor Izonildo Gonçalves de Assunção Júnior, coordenador da força-tarefa de enfrentamento à violência doméstica; e as promotoras Cristiane Amaral Cavalcante e Daniele Borghetti Zampieri, integrantes do Gacep.

Comunicação Sejusp