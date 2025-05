Trânsito: Zé Teixeira reivindica sinalização para Rio Brilhante e Campo Grande

O Mato Grosso do Sul registrou neste ano 73 mortes no trânsito até o último dia 2. Neste Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança viária, o deputado Zé Teixeira reforça o compromisso de garantir a redução dos acidentes e promover um trânsito mais seguro para a população do Estado.

Nesta quarta-feira (7), o parlamentar solicitou ao Governo do Estado e ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) a realização de estudos técnicos e elaboração de projeto de sinalização viária em Rio Brilhante, para a instalação de semáforos na área central da cidade.

O pedido partiu do vereador Nô, que ressaltou a necessidade dos equipamentos em pontos de grande circulação, como por exemplo as vias de acesso ao hospital e ruas como a Benjamin Constant, esquina com a Avenida Lourival Barbosa.

Já para os moradores do Bairro Tiradentes, em Campo Grande, Zé Teixeira requisitou a instalação de redutor de velocidade na rua Antônio Pinto de Barros, entre as ruas Brasilândia e Jacarepaguá, bem como de sinalização horizontal e vertical de proibição de fechamento de trânsito, no cruzamento da rua Antônio Pinto de Barros com a rua Brasilândia. A situação de risco no trânsito foi denunciada pelo moradores do Conjunto Residencial Flamboyant.