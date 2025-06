Prefeitura de Campo Grande reabre edital para manutenção e fortalecimento dos Pontos de Cultura com apoio da PNAB

Foi republicado nesta quinta-feira (5) o edital para o fortalecimento da Rede Municipal de Pontos de Cultura de Campo Grande – MS, uma relevante iniciativa de valorização da cultura local, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Cultura de Campo Grande. A ação é viabilizada com recursos do Governo Federal, repassados pelo Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A nova publicação integra a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), instituída pela Lei nº 13.018/2014, cujo objetivo é reconhecer e apoiar coletivos e organizações culturais que desenvolvem atividades contínuas em seus territórios. Com essa republicação, os interessados têm uma nova oportunidade de submeter propostas e pleitear apoio financeiro.

Quem pode participar?

O edital é destinado a grupos culturais, coletivos e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, que atuem diretamente no campo cultural e comprovem, no mínimo, três anos de existência e de atividades realizadas.

Os selecionados passarão a integrar a Rede Municipal de Pontos de Cultura e receberão repasses mensais durante um período de 12 meses, conforme as faixas de apoio estabelecidas no edital. Os recursos visam assegurar a continuidade das ações culturais e ampliar seu impacto nas comunidades atendidas.

As inscrições estão abertas até o dia 11 de junho de 2025. Todas as informações, incluindo o edital completo e os anexos necessários, estão disponíveis no site oficial da Fundação de Cultura de Campo Grande clique aqui .

Veja o edital no link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODQ3In0%3D.pdf .

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra momento de cultura com apresentação teatral em Campo Grande.