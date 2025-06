Polícia Civil prende casal por furto e porte ilegal de arma de fogo em Juti

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juti, prendeu em flagrante, entre a noite de ontem (4) e a manhã de hoje (5), um casal suspeito de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos, S.P., 33 anos, e A.C.S., 40 anos, foram detidos após invadirem um estabelecimento comercial no centro da cidade. De acordo com as investigações, o crime ocorreu quando os suspeitos aproveitaram a ausência dos proprietários para arrombar e invadir um bar.

O local possui sistema de monitoramento por câmeras, que registrou toda a ação criminosa. Durante as diligências, os policiais localizaram A.C.S. em sua residência, onde também foram encontrados os itens furtados. Em buscas na área externa do imóvel, foi localizada uma arma de fogo enterrada, municiada com seis projéteis intactos, que também havia sido subtraída do estabelecimento.

O segundo suspeito, S.P. tentou se evadir da abordagem policial mas, após sucessivas diligências foi localizado na área rural e ainda tentou correr da equipe que se aproximou. Foi necessário a perseguição por alguns quilometros até ele ser alcançado, imobilizado e detido.

Ambos os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Os produtos subtraídos foram devolvidos à vítima.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a repressão e investigação de crimes patrimoniais e conta com a colaboração da população.