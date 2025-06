Nova USF Parati vai beneficiar mais de 16 mil moradores e ampliar atendimento na região do Anhanduizinho

Com estrutura própria e moderna, a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Parati vai reforçar o atendimento na região do Anhanduizinho, que abrange os bairros Parati, Loteamento Alto da Boa Vista, Guanandi II, Jardim Nova Esperança, Aero Rancho, JD. das Nações, Piratininga, Nhanhá, e bairros vizinhos, beneficiando diretamente mais de 16 mil moradores. A obra, em fase avançada de execução, representa um salto importante na qualidade da atenção primária à saúde, garantindo mais conforto, acessibilidade e resolutividade para a população da região.

Localizada entre as ruas Bilac Pinto, Doçura, Pontes de Miranda e a Avenida Gabriel Spipe Calarge, a nova unidade, prevista para ser entregue até janeiro de 2026, conta com um investimento de R$ 3,14 milhões.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

As equipes da atual USF Nova Esperança serão integradas à estrutura da nova USF Parati, em um processo planejado e conduzido com responsabilidade. Essa mudança representa uma evolução no atendimento à saúde da região e um avanço que garante mais qualidade e estrutura para a população.

Durante todo o período de transição, a Secretaria Municipal de Saúde organizou o processo de forma a garantir a continuidade dos atendimentos, inclusive com a manutenção das visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde e serão mantidos os atendimentos domiciliares realizados pela equipe multiprofissional. A Sesau está organizando, de forma responsável, a mudança temporária da equipe da atual USF Nova Esperança para a unidade do Jockey Club, mantendo todos os atendimentos normalmente.

O imóvel que abriga atualmente a USF Nova Esperança é alugado desde 2014. No entanto, o contrato vigente não poderá será renovado por decisão do proprietário, que solicitou a devolução do prédio ao fim do contrato, em abril de 2025. A Prefeitura, sensível à importância da unidade, negociou uma prorrogação emergencial por mais dois meses, assegurando o funcionamento até 30 de junho deste ano.

Novas rodadas de negociação foram realizadas, mas as condições propostas não atendem aos critérios legais para renovação, conforme parecer técnico da Procuradoria Geral do Município.

Como vai funcionar o atendimento durante esse período?

As consultas médicas, de enfermagem e odontológicas passam a ser realizadas na USF Jockey Club, que tem estrutura para receber os pacientes da Nova Esperança.

As visitas domiciliares dos profissionais de saúde — médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e agentes comunitários de saúde — seguirão normalmente na região da Nova Esperança, mantendo o acompanhamento dos moradores.

As atividades coletivas, como os encontros do grupo HIPERDIA (para pacientes hipertensos e diabéticos), também serão mantidas e ocorrerão em espaços comunitários próximos, como igrejas, escolas, centros comunitários e EMEIs, para garantir o acesso fácil e preservar o vínculo com a comunidade.

A coleta de exames laboratoriais, que já acontece de forma compartilhada, seguirá sendo realizada na USF Jockey Club e na USF Dona Neta, como já ocorre atualmente.

“Nesse período, a maior parte das ações continuará sendo feita no território, próximo às residências, preservando o cuidado e o vínculo que já existem”, ressalta a coordenadora da Atenção Básica, Glória Araújo.

Até o dia 30 de junho, os atendimentos seguem normalmente na atual sede da USF Nova Esperança. Esse período está sendo utilizado para concluir os trâmites necessários, comunicar formalmente a comunidade e organizar o processo de mudança junto aos trabalhadores e aos conselhos de saúde.