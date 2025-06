Polícia Civil esclarece falsa comunicação de roubo em Bonito

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Bonito, com o apoio da Delegacia de Guia Lopes da Laguna, esclareceu nesta quinta-feira (5) uma falsa comunicação de roubo que teria ocorrido na zona rural de Bonito. As investigações tiveram início após a suposta vítima relatar no hospital que teria sofrido uma tentativa de roubo. No entanto, a versão apresentada continha pontos contraditórios e elementos fantasiosos, levantando suspeitas por parte dos investigadores.

Durante as diligências, a Polícia Civil recebeu uma informação anônima indicando que, na verdade, o ocorrido estaria relacionado a uma desavença familiar envolvendo a suposta vítima e seu filho. A equipe policial deslocou-se até uma fazenda na redondeza, onde localizou o filho, que confessou ter discutido com o pai. Segundo o depoimento dele, após troca de ofensas, a suposta vítima deixou a propriedade em uma caminhonete.

Em seguida, tomado pela raiva, o filho se apossou de uma espingarda calibre 12, pertencente ao pai, e efetuou um disparo. Ele alegou não ter intenção de atingir o pai, mas apenas extravasar sua raiva. Contudo, um dos projéteis acabou atingindo a caminhonete e ferindo o pai na cabeça.

Ainda conforme o relato, após perceber que estava ferido, o pai parou o veículo, e o filho correu até ele, solicitando que um dos funcionários da fazenda o levasse ao hospital em Jardim. No entanto, o pai pediu para que fosse relatada uma tentativa de roubo, com o objetivo de ocultar a verdadeira motivação dos fatos.

O filho relatou ainda que pretendia contar a verdade à polícia, mas foi orientado por familiares a manter a versão inicial do roubo. A espingarda utilizada no disparo foi localizada na fazenda vizinha, onde uma testemunha informou que o próprio pai havia solicitado que a arma fosse escondida.

Durante a ação policial, foram apreendidos o aparelho celular do filho e a arma de fogo. Ele demonstrou colaboração com a investigação e acompanhou os policiais até a Delegacia de Bonito para prestar depoimento, assim como o funcionário da fazenda que presenciou os fatos.

O filho irá responder por disparo de arma de fogo e lesão corporal.