Passeio desperta memórias afetivas e consciência ecológica de idosos do Serviço de Convivência do Cras Estrela Dalva

Vestidos com roupas confortáveis, tênis e muita disposição, idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Estrela Dalva participaram de uma atividade especial alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira (5). O grupo de 30 pessoas, incluindo crianças atendidas pelo Cras, realizou um passeio intergeracional pelo Parque Matas do Segredo, com o objetivo de promover a convivência com a natureza e a conscientização ambiental.

A atividade, promovida pela equipe do Cras, proporcionou aos participantes, a oportunidade de conhecer uma das mais importantes áreas ambientais preservadas de Campo Grande, além de levar a uma reflexão sobre ações de preservação do meio ambiente. Durante o passeio, conduzido por um guia especializado, os idosos e crianças do Serviço de Convivência puderam apreciar a beleza natural do parque, além de participar de atividades educativas sobre a conservação da fauna e flora locais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Segundo o coordenador do Cras Estrela Dalva, Gilberto Gomes do Couto, a iniciativa buscou incentivar a integração social e despertar nos participantes a consciência de preservação e o sentimento de pertencimento ao meio ambiente. “Queremos que eles reproduzam o que aprenderam aqui, levando essa mensagem para suas famílias e comunidades”, afirmou.

A ação destaca o compromisso da gestão municipal em promover atividades que unem lazer, educação e inclusão social, especialmente em datas comemorativas específicas, reforçando o conteúdo trabalhado nas unidades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Antes de conhecer as trilhas e as nascentes do Parque, o grupo ouviu as orientações de um biólogo sobre as regras para visitação da área, além de explicações sobre as espécies de plantas medicinais, a importância das nascentes e a biodiversidade do cerrado presente no Parque.

Durante a caminhada nas mais de dez trilhas, o grupo pôde observar diversas espécies de pássaros e aprender sobre a fauna que habita a área. Para os idosos, a experiência também despertou memórias afetivas como aconteceu com a aposentada Selma Regina Rodrigues, que há três anos frequenta o SCFV do Cras Estrela Dalva. Ela conta que o filho participou do projeto Florestinha, desenvolvido no Parque e que trabalha a conscientização ecológica com crianças, por isso visitou a área algumas vezes, antes da criação do Parque Matas do Segredo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Fiquei encantada com tudo o que vi e não imaginava as mudanças que foram feitas no local. A população precisa conhecer e visitar, levar os filhos e netos”, disse.

Já Ione Maria Andrade de Moraes desconhecia a existência da área e ficou surpresa com as espécies de árvores. “Adorei conhecer mais sobre a natureza da nossa cidade, ouvi toda a explicação com atenção. É um lugar para pessoas de todas as idades conhecerem”, frisou.

Criação

O Parque Estadual Matas do Segredo, criado em 2000, conta com uma área de aproximadamente 178 hectares. A área, localizada na região do Nova Lima, é remanescente de cerrado protegida dentro do perímetro urbano de Campo Grande e teve origem com a chegada dos imigrantes japoneses na Capital, na segunda década do século XX, que compraram chácaras nas imediações para cultivar café e verduras.

Mais do que oferecer trilhas para pesquisa científica e educação ambiental, o parque é um espaço de lazer e contato direto com a natureza, onde é possível observar diversas espécies de fauna e flora típicas do cerrado, como macacos-prego, veados, tamanduás e aves raras, além dos fungos raros, semelhantes a corais.

Um dos pontos principais do passeio é a nascente do Córrego Segredo, que forma uma bica de água potável, liberada para o consumo humano. O Parque tem mais de 30 vertentes que se unem para formar o Córrego Segredo, que ao encontrar o Prosa, marca o local onde deu início ao povoamento que formou Campo Grande.