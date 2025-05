Prefeita Adriane garante 6,27% no piso do magistério e vai convocar mais 273 professores, elevando em mais de 70% número de efetivos na Reme

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou nesta quarta-feira (7) duas importantes medidas para a valorização dos profissionais da educação: a convocação de mais 273 professores no próximo mês e a incorporação de 100% do piso nacional do magistério, com reajuste de 6,27% aos docentes da Rede Municipal de Ensino (Reme), já a partir de maio. Os convocados são remanescentes do último concurso público realizado em 2024 e irão compor o quadro efetivo da Reme, elevando para mais de 70% o número de professores concursados na rede.

As ações foram anunciadas durante reunião no Gabinete do Paço Municipal, com a participação de representantes da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) e do secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt. As medidas representam um avanço significativo na política de valorização dos profissionais da educação, refletindo o compromisso da gestão com a qualificação do ensino público e o fortalecimento da carreira docente na Capital.

O último concurso público para professores previa 323 vagas, mas já haviam sido realizadas 810 convocações até o ano passado. Com os novos 273 professores convocados, o número total de efetivos passa para 1.083.

“Este é mais um avanço concreto da Prefeitura no fortalecimento da nossa educação. Conforme acordado com a categoria, será realizado o pagamento do percentual de 6,27% no mês que vem. E vamos convocar 273 novos concursados. Além disso, a climatização das salas de aula das escolas municipais já é uma realidade e segue com as instalações. Já são doze escolas que passam a contar com ar-condicionado nas salas de aulas, e vamos continuar avançando com responsabilidade”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

O presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, ressalta que, desde que assumiu o mandato no sindicato, em novembro de 2022, o diálogo com a administração municipal tem sido constante e produtivo.

“Temos que agradecer ao Executivo e dizer que a boa relação e as portas abertas da gestão municipal de Camo Grande são excelentes. Nunca se teve tanto diálogo como agora. Claro, nem tudo o que se quer pode ser feito, mas estamos alcançando ótimos patamares durante as negociações. Quero que a Prefeitura conte com a ACP para podermos construir uma educação pública de qualidade em Campo Grande”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt, também ressaltou o impacto positivo da medida para o fortalecimento da rede municipal. “A Semed, junto às equipes técnicas, trabalha para garantir a qualidade do ensino. A convocação de mais profissionais efetivos e o cumprimento do que foi acordado com a categoria, é sem dúvida um grande avanço”, destaca.

Os novos servidores convocados serão distribuídos conforme as necessidades educacionais identificadas na Reme.

