Prefeitura participa do lançamento da 5ª edição do Interagro com assinatura de termo de cooperação

A Prefeitura de Campo Grande participou na manhã desta quinta-feira (05), do lançamento da 5ª edição do Interagro. O evento ocorre na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG). As prefeituras vinculadas firmaram parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) para a implementação do Programa Saúde no Campo, que visa promover ações de prevenção, cuidado e bem-estar voltadas aos produtores rurais, trabalhadores do campo e seus familiares.

Após assinar o termo de cooperação, a prefeita Adriane Lopes, parabenizou as entidades participantes do evento, que fazem o papel de conectar o produtor às melhores práticas, tecnologias e à ciência. Fazendo um paralelo com a gestão pública, a prefeita salientou que o agronegócio enfrenta grandes desafios e eventos como o Interagro disseminam técnicas e conhecimento, facilitando a construção de um agronegócio mais forte e pujante.

“Temos que buscar soluções e apresentar resultados para cada desafio. Esse é o nosso papel. Quero agradecer o convite e parabenizar a iniciativa das entidades em dar continuidade a esse trabalho de excelência, promovendo a troca de informações e experiências, avançando e colocando Campo Grande, a cada dia, em evidência no cenário nacional como celeiro do Brasil e do mundo no agronegócio”, destaca.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Interagro é um dos maiores encontros técnicos do agronegócio sul-mato-grossense e será realizado nos dias 5 e 6 de junho, no SRCG, reunindo especialistas, produtores e estudantes do setor agropecuário, em uma programação intensa voltada à inovação, sustentabilidade e soluções tecnológicas aplicadas ao campo.

“O dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, não foi escolhido por acaso. A data foi pensada para estar em sintonia com os valores que defendemos, reforçando, neste evento, que o meio ambiente é, sim, uma preocupação constante do produtor rural. Celebrar o Interagro neste dia é uma forma de reafirmar nosso compromisso com uma produção sustentável, equilibrada e responsável”, afirma o presidente do SRCG, Eduardo Monreal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, afirma que a iniciativa do Sindicato Rural fortalece o setor. “É um grande evento para Campo Grande, que integra todas as cadeias produtivas e não poderia ser diferente: a Prefeitura marca presença com sua equipe e seus projetos, fortalecendo a integração entre a cidade e o campo. Esse trabalho é fundamental, e estamos cada vez mais fortes no agronegócio de Campo Grande. Parabéns ao Sindicato Rural pela realização.”

Entre os destaques da programação estarão painéis sobre biotecnologia, gestão de pastagens, pecuária de precisão, políticas públicas para o agro, forrageiras adaptadas ao clima e técnicas de baixo carbono. O público também poderá conferir a exposição de soluções tecnológicas voltadas à pecuária e agricultura tropical, além dos trabalhos do Prêmio Agroestudantil SRCG, que reconhece resumos científicos de estudantes de todos os níveis de ensino.

Termo de Cooperação

O Termo de Cooperação tem como foco principal o fortalecimento da promoção da saúde no meio rural, com apoio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), aliando educação em saúde, prevenção de doenças crônicas e acesso a informações de qualidade por meio do TeleSaúde no Campo. O programa busca melhorar a qualidade de vida e ampliar a produtividade dos beneficiários, por meio de cuidados contínuos e orientação sobre o autocuidado.

O termo de parceria, que não envolve transferência de recursos financeiros entre as partes, estabelece responsabilidades conjuntas, com base nos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ao Senar/MS caberá a mobilização dos beneficiários nas turmas atendidas, a disponibilização de material didático aos participantes e a realização da prestação de contas e divulgação institucional do programa.

Já às prefeituras parceiras, compete indicar os locais para realização das atividades, disponibilizar profissionais de saúde capacitados, promover a divulgação do programa em seus canais oficiais e garantir o apoio logístico para efetivação dos atendimentos.

A parceria representa um passo importante na promoção da saúde pública com foco no meio rural, contribuindo para uma produção mais sustentável, saudável e com qualidade de vida para quem vive e trabalha no campo.

#ParaTodosVerem As imagens mostram autoridades e entidades na 5ª edição do Interagro.