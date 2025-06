TV ALEMS estreia podcast A Década do Novo CPC: Desafios e Conquistas neste sábado

O Novo Código de Processo Civil completa dez anos em 2025. Pensando nisso, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Assembleia, em parceria com a TV ALEMS, anunciam a estreia do podcast A Década do Novo CPC: Desafios e Conquistas. O episódio de estreia vai ao ar neste sábado (07) às 10h30.

O programa, apresentado por Gustavo Giacchini, secretário jurídico da Casa de Leis, e Fábio Camillo, diretor jurídico da secretaria tem como objetivo propor reflexões sobre as mudanças trazidas pelo NCPC, além de aproximar a comunidade jurídica de Mato Grosso do Sul da programação oferecida pela TV ALEMS.

O primeiro convidado é o advogado Alexandre Ávalo, que falou sobre o tema "Novidades Recursais do Novo Código de Processo Civil". Ao longo da conversa, foram analisadas as principais inovações introduzidas pelo Novo CPC no sistema recursal em relação ao código anterior e os seus impactos práticos e desafios enfrentados por advogados, magistrados e demais profissionais da área ao enfrentar a matéria

O podcast A Década do Novo CPC terá exibições pela TV ALEMS às segunda (13h15), terças (8h15) e quintas-feiras (13h15), além dos sábados (10h30) e domingos (15h45). E para quem quiser assistir pelo computador ou smartphone, pode conferir o Youtube do Legislativo estadual (link).

Acompanhe no vídeo abaixo o programa, que estreia no próximo sábado: