Junho Laranja alerta para prevenção de queimaduras: cuidado deve ser redobrado nas festas juninas e dentro de casa

Com a chegada dos meses de festas juninas, julinas e até agostinas, além dos feriados prolongados, cresce a preocupação com os acidentes por queimaduras, tanto em ambientes domésticos quanto nas comemorações. Fogos de artifício, fogueiras, chapas de álcool, líquidos quentes e até acidentes com eletricidade estão entre as principais causas de queimaduras, que podem deixar sequelas para toda a vida.

Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Hospital Santa Casa traz dicas de cuidados para evitar acidentes. Nesta sexta-feira (6), a data é em alusão ao Junho Laranja.

O casal Daiane Trindade, 26 anos, e Wellington Carvalho, 29 anos, moradores de Dourados, viveu recentemente uma experiência que jamais esquecerá. Durante um momento de lazer em família, um acidente com uma chapa alimentada por álcool provocou queimaduras graves em Daiane e na filha Lívia, de apenas seis meses, que precisou ser internada na UTI.

“Meu marido achou que o álcool tinha acabado na chapa. Quando colocou mais, ainda tinha, e o fogo entrou no galão, que explodiu. Jogou ele pra trás e pegou fogo em mim e na neném. Foi tudo muito rápido, não teve como reagir”, conta Daiane.

Apesar da gravidade, Lívia já está em recuperação. “Ela ficou no CTI, mas agora está bem. Foi um susto que nunca vamos esquecer. E é importante que as pessoas saibam que esse tipo de acidente pode acontecer com qualquer um”, alerta Wellington.

Outro relato que reforça a importância dos cuidados é o de Ágda Gomes Mendoza, 30 anos, moradora da cidade de Bela Vista. Sua filha Manuela, de um ano e cinco meses, sofreu queimaduras ao encostar acidentalmente em uma tomada com defeito.

“Estava trabalhando, ela estava com os irmãos em casa. Assim que cheguei do trabalho percebi que ela estava com o dedinho queimado. E, imediatamente, a levei para o hospital”, conta Ágda.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ela relata que precisou levar a filha três vezes ao hospital até que fosse transferida para Campo Grande, onde recebeu o tratamento adequado. “Eu não desejo isso para ninguém. A gente acha que não vai acontecer, mas um segundo de descuido é suficiente. Fica o alerta para todas as mães: cuidem, prestem muita atenção. A minha filha teve que passar por cirurgia”, ressalta.

Em Mato Grosso do Sul, o Hospital Santa Casa de Campo Grande é referência no atendimento a pacientes queimados. Durante os períodos festivos, o número de casos pode chegar entre sete a oito, mas há registros de até nove internações por mês, o que representa um aumento significativo se comparado a outros períodos do ano.

A médica Patrícia Berg Leal, gerente de Inteligência e Regulação da Santa Casa de Campo Grande, reforça que a prevenção é o caminho mais seguro. “Os maiores índices de queimaduras que recebemos são por escaldamento, ou seja, água fervente, panelas e chapas de cozinha. Por isso, alertamos os pais a manterem crianças longe da cozinha, sempre virando os cabos das panelas para dentro e tomando cuidado até com o simples ato de ferver água segurando uma criança no colo. O acidente pode acontecer em segundos”, orienta.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além dos riscos dentro de casa, Patrícia destaca que, nas festas juninas, cresce também o número de acidentes com fogueiras, fogos de artifício e balões, além do aumento de casos no fim do ano, no Natal e no Ano Novo.

O médico Ian Chaves, supervisão da CURG e no escritório de alta da SESAU, reforça que as festas devem ser aproveitadas, mas sempre com responsabilidade. “As festas juninas são momentos de alegria e tradição, mas é fundamental que todos tenham consciência dos riscos. Queimaduras podem acontecer em segundos e deixar sequelas para toda a vida. A maior parte dos acidentes está relacionada ao uso inadequado de fogos de artifício, fogueiras e até com alimentos e líquidos quentes nas barracas e nas residências”.

Além disso, Ian ainda orienta. “O alerta vale também para dentro de casa: o uso de álcool líquido, chapas, tomadas com defeito e até panelas no fogo oferecem riscos, principalmente para crianças. Por isso, a prevenção precisa ser uma prioridade. Evitem usar álcool para acender fogueiras, mantenham as crianças longe do fogo e dos fogos e, em caso de queimaduras, o primeiro passo é colocar a área afetada em água corrente e procurar imediatamente uma unidade de saúde. Segurança também faz parte da tradição”.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, ainda destaca. “Estamos no Junho Laranja, mês de conscientização e prevenção contra queimaduras. Esse é um alerta muito importante, especialmente neste período de festas juninas, em que aumentam os riscos tanto nas comemorações quanto dentro de casa. As queimaduras são acidentes que acontecem em segundos, mas que podem deixar marcas e sequelas para toda a vida. Por isso, reforçamos que a prevenção é sempre o melhor caminho. É fundamental que a população adote medidas de segurança, evite o uso de materiais inflamáveis e mantenha crianças longe de fogos, fogueiras e líquidos quentes. A Secretaria Municipal de Saúde está sempre à disposição para orientar e acolher, mas o nosso maior objetivo é evitar que esses acidentes aconteçam. Segurança também é um ato de amor e cuidado com a vida”.

Festas Juninas com segurança: riscos e como prevenir

Os meses de junho e julho trazem consigo a alegria contagiante das festas, que são repletas de danças, comidas típicas, fogueiras e fogos de artifício. No entanto, em meio à celebração, escondem-se riscos significativos, especialmente relacionados a queimaduras.

Acidentes envolvendo fogueiras, o manuseio inadequado de fogos e até mesmo o contato com líquidos e alimentos quentes podem transformar a festa em um momento de dor e preocupação. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), cerca de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras anualmente no Brasil, com aumento expressivo nos meses de festas.

Os fogos de artifício representam um dos maiores perigos. Manuseio incorreto, produtos de má qualidade ou fabricação caseira e desrespeito às normas de segurança podem causar queimaduras graves, lesões oculares, amputações e até mortes.

As fogueiras, outro símbolo das festas, também exigem atenção. Acidentes são comuns quando se tenta acendê-las com líquidos inflamáveis, como álcool e gasolina, o que pode gerar explosões e queimaduras severas. A proximidade excessiva, especialmente de crianças, também é extremamente perigosa.

Além disso, as comidas e bebidas típicas, como caldos, quentão e milho cozido, são servidos em altas temperaturas. O derramamento acidental pode provocar queimaduras por escaldadura, muito comuns entre crianças.

Atenção redobrada e prevenção é a melhor tradição

Com fogos de artifício:

• Compre apenas em locais autorizados e certificados.

• Siga rigorosamente as instruções do fabricante.

• Nunca acenda fogos segurando-os nas mãos.

• Acenda em local aberto, longe de pessoas, animais e fiações.

• Se falhar, não tente reacender. Descarte molhando.

• Crianças nunca devem manusear fogos.

Com fogueiras:

• Acenda em locais abertos, longe de matas, casas e fios elétricos.

• Nunca use álcool, gasolina ou líquidos inflamáveis.

• Mantenha tamanho controlado e distância segura.

• Crianças e animais devem ser mantidos afastados.

• Ao final, apague completamente com água ou terra.

Com alimentos e líquidos quentes:

• Tenha cuidado ao transportar e servir.

• Evite segurar crianças no colo enquanto cozinha ou serve alimentos.

• Mantenha as crianças longe da cozinha e das barracas de preparo.

O que fazer em caso de queimadura?

• Queimaduras leves: lave imediatamente com água corrente (em temperatura ambiente) por pelo menos 10 a 20 minutos.

• Não utilize pasta de dente, manteiga, pó de café, óleo, pomadas caseiras ou gelo.

• Não estoure bolhas e nem tente remover tecidos grudados na pele.

• Cubra a área com um pano limpo e úmido ou gaze.

• Queimaduras graves: acione imediatamente o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193).

• Em casos mais leves, procure imediatamente um CRS ou uma UPA.

Cuidados na cicatrização

Atenção especial à exposição solar, que pode piorar lesões e causar manchas permanentes. Siga rigorosamente as orientações médicas, que podem incluir uso de pomadas específicas, curativos e outras recomendações.

Junho Laranja: mês de conscientização

O Junho Laranja, campanha de conscientização sobre queimaduras, acontece em todo o país em alusão ao Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras (6 de junho). A ação visa alertar sobre os riscos e reforçar que prevenção e informação salvam vidas.