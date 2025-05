Hashioka entrega moção de congratulação ao Cartório do 5º Ofício Cidade Morena

Em reconhecimento à eficiência dos serviços prestados na lavratura dos atos notariais e pela inauguração da nova sede, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) concedeu moção de congratulação ao tabelião do Cartório do 5º Ofício Cidade Morena, Elder Dutra. A entrega foi realizada no gabinete parlamentar na manhã desta quarta-feira, 7.

Titular do 5º Ofício de Notas há dez anos, o tabelião agradeceu a homenagem ao deputado: “O nosso cartório atende uma necessidade real do cidadão e presta um serviço essencial. Fico muito feliz por esse reconhecimento”. O evento de inauguração da nova sede, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon 1379, no Centro da Capital, aconteceu no dia 22 de abril passado.

Hashioka destacou a dedicação da equipe cartorial no atendimento de clientes e parceiros para a prestação de serviços notariais de excelência. “Desejo sucesso e uma trajetória profícua de desenvolvimento e qualidade na prestação dos serviços aos sul-mato-grossenses em sua nova sede”, declarou.