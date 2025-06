Polícia Civil apreende mais de 3 toneladas de maconha em caminhão abandonado em Ponta Porã

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreendeu, na tarde desta quarta-feira (4), mais de 3 toneladas de maconha que estavam escondidas em um caminhão estacionado nas proximidades de uma oficina na zona rural de Ponta Porã/MS.

A ação ocorreu no contexto de investigações contínuas realizadas pela DEFRON no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. O veículo, um caminhão Mercedes-Benz 1113, estava carregado com sacos de aveia, sob os quais foram encontrados 165 volumes da droga, totalizando aproximadamente 3.111 quilos de maconha.

Após a descoberta, o material entorpecente foi devidamente apreendido e encaminhado para os procedimentos legais. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os envolvidos na logística do transporte da droga.

Com base na quantidade apreendida, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 6.222.000,00.

A ação faz parte da Operação Protetor e reafirma o compromisso da Polícia Civil em combater o crime organizado na região de fronteira.

A DEFRON mantém canal aberto para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido.