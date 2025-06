Dourados: Zé Teixeira solicita melhorias em lazer, infraestrutura e logística

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou uma série de indicações visando aprimorar a logística, a infraestrutura urbana e os espaços de lazer e esporte em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (5), o parlamentar solicitou o recapeamento da rodovia MS-470, no Distrito de Vila Formosa. O desgaste do asfalto e os buracos comprometem o escoamento da produção agrícola local e aumentam o risco de acidentes para moradores, estudantes da Escola Municipal Padre Anchieta e motoristas que trafegam pela rodovia.

Infraestrutura Urbana - O deputado também solicitou ao Governo do Estado obras de pavimentação asfáltica e drenagem nas vias públicas dos bairros Parque dos Beija Flores e Parque das Nações I. A ausência de asfalto representa um desafio nos dias chuvosos e, em períodos secos, agrava problemas respiratórios devido à poeira.

Segundo o vereador Pedro Pepa, as obras no Parque dos Beija Flores devem contemplar trechos das ruas das Laranjeiras, Mandacaru e dos Beija Flores. No Parque das Nações I, os vereadores Pedro Pepa e Liandra da Saúde solicitaram infraestrutura de pavimentação e esgoto para as ruas José Cândido de Melo, Peru, Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia, além da complementação asfáltica em trechos da Rua Gelcy Maria de Teixeira Marcondes.

Qualidade de Vida - Os moradores de Dourados também podem ser beneficiados com novos espaços públicos de lazer e esporte, conforme proposto por Zé Teixeira. O deputado apresentou indicações para a construção de uma pista de caminhada no Parque Residencial Monte Carlo e a implantação de uma praça no Bairro Esplanada.

"O objetivo dessas solicitações é garantir melhores condições de lazer, saúde e bem-estar à população, proporcionando espaços apropriados, seguros e acessíveis para todos, especialmente idosos e crianças", destacou o parlamentar.