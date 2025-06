5º Encontro do Seminário Regional do MS Ativo Municipalismo reúne gestores em Nova Andradina

Nova Andradina foi sede do quinto encontro dos Seminários Regionais do MS Ativo Municipalismo, realizado nesta quinta-feira (05), no Plenário da Câmara Municipal. O evento reuniu mais de 300 participantes, incluindo gestores públicos de sete municípios da região: Nova Andradina, Batayporã, Taquarussu, Angélica, Anaurilândia, Bataguassu e Ivinhema — para debater estratégias voltadas à modernização da administração municipal e ao fortalecimento da gestão pública.

Promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, o MS Ativo Municipalismo tem como principal objetivo fortalecer a cooperação entre Estado e municípios, garantindo ferramentas para uma gestão focada em resultados.

O evento foi dividido em duas etapas. Pela manhã, a programação teve início às 8h, com a cerimônia de abertura, contando com a presença de autoridades. Em seguida, foram apresentadas as diretrizes do Ciclo 2025 do MS Ativo Municipalismo, destacando a implementação do Plano Plurianual (PPA) Municipal e o Contrato de Gestão Municipal, ambos voltados para aprimorar a eficiência administrativa e garantir serviços de qualidade à população.

Ana Carolina Nardes, secretária-adjunta da Segov/MS (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), representou o governador Eduardo Riedel no evento e ressaltou a importância do seminário para o alinhamento de estratégias entre Estado e municípios. "Este encontro é fundamental para garantir que os municípios entendam como o programa funciona e por isso estamos fornecendo a capacitação e ao suporte técnico necessário. Isso vai colaborar para aprimorar a gestão pública e, consequentemente, oferecer serviços de maior qualidade à população”, disse.

O prefeito de Nova Andradina, Leandro Fedossi, expressou seu agradecimento, em nome dos sete municípios participantes, ao governador pela oportunidade de promover o desenvolvimento local e fortalecer a gestão pública por meio da iniciativa. "A parceria entre Estado e municípios é essencial para que possamos avançar em políticas públicas que realmente impactem na vida dos cidadãos", afirmou.

Já o secretário-executivo da Segov/MS, Thaner Castro Nogueira, que também é coordenador do programa MS Ativo Municipalismo, enfatizou a relevância da ação para a consolidação de políticas públicas eficazes. "Nosso objetivo é sensibilizar e capacitar gestores municipais para a adoção de práticas administrativas modernas, baseadas em dados e indicadores estratégicos, que promovam o desenvolvimento sustentável das cidades", explicou.

Também estiveram presentes na cerimônia, o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, o chefe de gabinete do vice-governador do Estado José Carlos Barbosa (Barbosinha), Dorival Betinie; o deputado estadual Roberto Hashioka; o presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Fabio Zanata; e os prefeitos dos sete munícipios convidados.

No período da tarde, a partir das 13h os participantes acompanharam oficinas temáticas nas áreas infraestrutura, saúde, educação, assistência social e desenvolvimento econômico. O espaço permitiu a troca de experiências, compartilhamento de desafios e a apresentação de melhores práticas adotadas por diferentes municípios.

Este foi mais um dos encontros promovidos pelo programa, que segue com edições regionais até junho. A expectativa é que os seminários contribuam para aprimorar a gestão municipal, impulsionar o desenvolvimento das cidades e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses.

O próximo encontro do MS Ativo Municipalismo acontece em Corumbá, no dia 10 de junho, dando continuidade ao ciclo de capacitações e debates. Para mais informações sobre o programa e os próximos encontros, acesse o portal oficial do MS Ativo Municipalismo: msativo.ms.gov.br

Renata Brum, Comunicação Segem.

Fotos: Eduardo Menezes.