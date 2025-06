Lidio Lopes participa de palestra sobre violência contra idoso no CRAS

Deputado falou sobre Junho Prata e anunciou projeto para criar centro dia do idoso



O deputado estadual Lidio Lopes participou nesta quinta-feira (5) de uma palestra sobre "Violência contra a pessoa idosa" no CRAS Vida Nova, em Campo Grande. O evento aconteceu às 8h e marcou as ações do Junho Prata, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa.

A palestra contou com a participação de Simone Lins, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Leonara Flores, da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), e Adriana Nascimento, coordenadora da unidade do CRAS. Lidio encerrou as apresentações com sua experiência pessoal e os projetos voltados para a terceira idade.

Durante sua fala, o deputado compartilhou a experiência de ter perdido a mãe muito cedo, aos 58 anos - idade que ele tem atualmente. "Quando eu era menino, achava que aos 50 anos já teria vivido tudo. Hoje, aos 58 anos, exatamente a idade que minha mãe faleceu, percebo que ainda tenho muito a viver e fazer", contou Lidio, demonstrando como essa experiência moldou seu olhar sobre o cuidado com os idosos.

O parlamentar relembrou uma história marcante sobre o primeiro presente que deu à mãe no Dia das Mães - uma bandeja de vidro comprada com seu primeiro salário aos 12 anos. "No dia que recebi meu primeiro salário do Tribunal de Contas e sonhava em levar minha mãe para jantar em um restaurante, recebi a ligação de que ela havia sofrido um infarto fulminante", relatou emocionado.



Projeto do Centro Dia do Idoso

Lidio tem acompanhado a elaboração, debates e o desenvolvimento do projeto Centro-Dia para criar o primeiro "espaço recreativo" para idosos em Campo Grande. "É como se fosse uma creche para o idoso, mas é um centro de convivência. As famílias podem deixar seus idosos pela manhã, onde serão bem cuidados, alimentados e participarão de atividades, e buscar no final da tarde", explicou.

O projeto prevê a utilização de uma área próxima ao Horto Florestal, aproveitando o espaço verde para atividades e caminhadas. "Estou colocando emendas parlamentares e viabilizando recursos para transformar este sonho em realidade", garantiu o deputado.



Combate à Violência



O deputado reforçou seu compromisso no combate à violência contra idosos e crianças. "Não admitimos nenhuma pessoa de idade ser violentada, seja verbalmente ou fisicamente", declarou. Lidio preside uma frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente que atua em âmbito nacional.

"Nosso gabinete está à disposição para atender qualquer problema. Quem tenta agredir idosos ou crianças faz isso de forma coercitiva, ameaçando. Estamos lá para brigar, defender e proteger, sempre mantendo o sigilo necessário", assegurou.

O deputado destacou que o apoio não se limita ao Junho Prata. "Contem conosco os 365 dias do ano. Queremos estar prontos para servir", afirmou, lembrando que sua atuação é baseada em duas bandeiras principais: defesa da família, do idoso, da criança e do adolescente.