Renato Câmara destaca a união entre sindicatos e Assembleia no lançamento do 5º Interagro

O deputado estadual Renato Câmara participou nesta quinta-feira (5) da solenidade de abertura do 5º Interagro, promovido pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG). Engenheiro agrônomo com profunda ligação com o campo desde a juventude, Renato Câmara é reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes na defesa do agronegócio e do desenvolvimento rural sustentável em Mato Grosso do Sul. Representando a Assembleia Legislativa no evento, ele ressaltou a importância da convivência harmoniosa entre os sindicatos rurais e o Legislativo para o fortalecimento sustentável do setor.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Renato Câmara ao lado de José Eduardo Monreal, presidente do SRCG, durante o lançamento do 5º Interagro — união entre Legislativo e setor produtivo em favor do agro sul-mato-grossense.

“O Interagro simboliza essa união que queremos consolidar cada vez mais: o diálogo permanente entre os sindicatos e o Parlamento. Estamos aqui para ouvir, construir soluções em conjunto e garantir que o agronegócio sul-mato-grossense continue crescendo com inovação e sustentabilidade”, afirmou o deputado.

Considerado o maior encontro técnico do agronegócio com a tecnologia em Mato Grosso do Sul, o Interagro vai além de uma feira ou exposição: é uma plataforma de conhecimento que conecta o produtor rural às inovações que transformam o setor. A edição de 2025 reafirma esse papel ao trazer uma programação abrangente, com palestras especializadas, cursos práticos e exposições de tecnologias aplicadas à agricultura e pecuária. Com foco em produção de baixo impacto ambiental, o evento também reforça o compromisso com a sustentabilidade, um dos pilares que têm guiado as transformações do campo sul-mato-grossense.

Durante o lançamento, o presidente do SRCG, José Eduardo Duenhas Monreal, destacou que o Interagro é uma oportunidade para conectar produtores às melhores práticas, tecnologias e à ciência, consolidando o compromisso com o avanço técnico e sustentável da agropecuária no estado. O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, representando o governador Eduardo Riedel; o presidente da OAB/MS, Bito Pereira; além de presidentes de sindicatos rurais de diversos municípios do estado. A presença dessas lideranças reforça o papel estratégico do Interagro na articulação de políticas públicas e na integração entre diferentes setores da sociedade.

Ao prestigiar o lançamento da nova edição do Interagro — que reúne produtores, pesquisadores, estudantes e expositores — o deputado reiterou seu compromisso com os avanços do setor. “É a partir de eventos como este que fortalecemos a ponte entre quem produz e quem legisla”, disse Renato Câmara, que tem atuação destacada na criação de frentes parlamentares, projetos técnicos e iniciativas voltadas à segurança hídrica, produção sustentável e valorização do conhecimento científico no campo.