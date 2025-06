Preservação de fauna e flora é tema na tribuna no Dia Mundial do Meio Ambiente

No dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (05), o deputado Paulo Duarte (PSB) alertou, na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), sobre o plano de verticalização na região do Parque dos Poderes e Parque do Prosa. “Estamos assistindo aqui o início do fim da reserva ambiental. Guardem esses números habitacionais: pretendem construir 5.447 unidades habitacionais, 537 unidades comerciais e 7.505 vagas de estacionamento. Isso é um problema em nossa casa, quem vem acontecendo nesta região. Preparei um documento e solicito a assinatura de todos, na próxima terça trarei para quem quiser assinar”, explicou.

Paulo Duarte explicou sobre os perigos que sofre a zona de amortecimento, em torno do Parque dos Poderes. “Se isso continuar, acaba a fauna, a flora, temos uma reserva um lugar único no país, Campo grande tem muitos vazios urbanos, mas as pessoas querem o mais fácil, essa região, ao longo do tempo, vai ser impermeabilizada, tem a previsão de um prédio de quase 30 andares, entre o Ministério Público e o Banco do Brasil, como seria a mobilidade urbana. Aqui é uma reserva, a reserva do parque do prosa, vou então solicitar que o Governo do Estado edite uma norma que regule tanto a área que é nossa reserva, como a zona de amortecimento. Nós precisamos impedir essas construções em nosso entorno”, ressaltou.

“Soube que há a perspectiva de construir prédios de 30 andares aqui no Parque dos Poderes, reserva ambiental criada em 1981, mas que não há uma lei que defina claramente. A verticalização é uma sentença de morte dessa reserva. A cidade não pode ficar à mercê da especulação imobiliária. A solução é um plano de manejo definido em lei estadual dentro do parque do Prosa e da Zona de amortecimento, é isso que vamos solicitar ao governo, vamos trabalhar para que essa região única e bela no país seja preservada. A natureza está dando muitos sinais, desenvolvimento sim, com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, tudo tem limite, acredito muito na sensibilidade do governo em estabelecer regras”, concluiu o deputado Paulo Duarte.

A deputada Gleice Jane destacou que é essencial ter um olhar apurado para o meio ambiente. “Importante a gente entender que nós somos parte do meio ambiente, as mudanças climáticas constantemente, os fogos no pantanal, a fumaça inalada, dois projetos de lei meus apresentados na semana passada tratam da proteção ao meio ambiente, discussão muito séria, pois, na medida que a gente destrói um lugar, devemos lembrar que somos parte desse processo. A gente colocou o lucro encima de tudo e o lucro não pode estar acima de tudo, essa luta é fundamental para garantir a nossa existência”, declarou a parlamentar.

O deputado Zeca do PT (PT) destacou a importância do pronunciamento de Paulo Duarte. “A qualidade do pronunciamento que o senhor faz e a preocupação que traz a essa casa um projeto sonhado há 40 anos por um visionário. Hoje, esta Casa, por meio da Comissão de meio ambiente que você participa, que tem o deputado Renato Câmara [MDB] como presidente, traga para cá, em nome da Casa de Leis, esse debate o mais rápido possível, cercando a Casa de um arcabouço legal, preservando uma área muito importante”, frisou.

O deputado Renato Câmara (MDB), presidente da Comissão do Meio Ambiente, reforçou sua contribuição ao assunto. “Sua colocação é muito pertinente hoje, eu quero participar dessa discussão, pois Campo Grande é o único município do país que existe o Zoneamento Ecológico-Econômico, dividido em cinco regiões aqui, sendo uma delas está o Parque dos Poderes. O ordenamento territorial dessas regiões precisa de uma legislação própria, ela pode ser elaborada e a ALEMS capitanear esse debate para que seja acrescido essa legislação específica. Quero me somar, sendo útil ao debate”, destacou.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa também se uniu aos demais parlamentares sobre o assunto - “Quero me somar a essa voz, não somos contra o desenvolvimento, temos que preservar esse espaço de tanta grandeza, é necessário ter limites, pois não haverá mobilidade urbana para tantos. Quero apenas me somar, acho que o nosso Governo tem que pensar junto conosco para trazer essa lei de proteção ao meio ambiente. Porque não investir nos vazios urbanos”, questionou a deputada”.

Rios

Também na tribuna, a deputada Gleice Jane (PT) falou sobre assuntos ligados à preservação do Meio Ambiente. “Estamos sofrendo todas as consequências com as mudanças climáticas, precisamos entender o quão importante é defender uma política pública para o Meio Ambiente. Sobre pescadores e águas saudáveis, apresentei um projeto semana passada devido as denúncias sobre o que está acontecendo no Rio Paraná, a situação é alarmante, muitas altas sobre o rio, dificultado a vida dos pescadores e das vidas das águas. Descobrimos então que havia muita matéria orgânica submersas debaixo dágua que podem ser retiradas com cuidado. Meu projeto trata disso, permitir a extração da árvore sem tirar as raízes”, detalhou a parlamentar.

“Soube também que acontece o mesmo na usina do Mimoso. É importante um cuidado como todos esses rios e esses sistemas para garantir a qualidade de vida para nós. É um tema que trazemos com muita preocupação, só vemos algas agora e águas não, é essencial a atenção especial com tudo que acontece nas florestas, rios, e tudo que tem vida no planeta”, ressaltou a deputada Gleice Jane.

Pantanal

Durante a sessão, o presidente Gerson Claro (PP) ainda destacou que nesta quinta-feira (5) é o Dia do Meio Ambiente e que a Lei do Pantanal está sendo discutida também em âmbito nacional. “O Pantanal é símbolo da nossa identidade e orgulho, ecossistema que pulsa vida e esse dia não é apenas para celebrar, mas refletir o que estamos fazendo pela preservação do futuro, da economia e da própria existência. Essa Casa segue atenta para a preservação e valorização do homem pantaneiro. Que essa data chame para a consciência coletiva, pois cada decisão impacta diretamente”, ponderou.