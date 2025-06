Escola do Legislativo e IDAMS alinham parceria para qualificação e pesquisa

Na manhã desta quarta-feira (5), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, participou de uma importante pauta institucional que teve como foco a cooperação com o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS).

Com o presidente do instituto, João Paulo Lacerda, a parlamentar tratou de uma agenda conjunta de promoção e cooperação institucional, com ênfase em ações voltadas à capacitação, ao aperfeiçoamento profissional e à produção de conhecimento. Também participou da reunião o professor Osvaldo Ramos Miranda, que deve assumir a direção da Escola do Legislativo.

Durante a pauta, foram discutidas propostas de atuação coordenada entre as duas instituições, destacando-se: o desenvolvimento de ações educacionais e projetos, a cooperação meio da realização de treinamentos e a formulação de estudos voltados ao fortalecimento e à efetividade de políticas públicas, com base em pesquisas técnicas e acadêmicas.

“A parceria entre a Escola do Legislativo e o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul busca fortalecer a qualificação dos servidores públicos e fomentar o debate técnico e científico sobre temas relevantes à administração pública. A iniciativa reflete o nosso compromisso com a valorização do conhecimento e com a construção de soluções inovadoras, que contribuam para o aprimoramento das práticas legislativas e administrativas no Mato Grosso do Sul”, destacou Mara Caseiro.