ALEMS marca presença no 41º Encontro Nacional da ABEL

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Marlene Figueira:

"O futuro depende da capacidade de adaptação

às novas tecnologias"

Presidente de honra da Escola do Legislativa Senador Ramez Tebet e secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Marlene Figueira, marcou presença no 41º Encontro Nacional da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), que ocorre entre os dias 4 e 6 de junho de 2025, em Natal, Rio Grande do Norte.

“O evento reúne representantes de Escolas do Legislativo e de Contas de todo o país para troca de experiências, formação e debates. O futuro delas depende da capacidade de adaptação às novas tecnologias e manter a conexão com as necessidades reais da sociedade e do setor público”, destacou Marlene.

No evento, Marlene reforçou o compromisso da ALEMS com a busca contínua por conhecimento e melhores práticas na área da educação legislativa. “É uma oportunidade valiosa para acompanhar as discussões mais recentes, conhecer iniciativas inovadoras de outras instituições e fortalecer a rede de contatos com gestores e educadores de todo o Brasil”, afirmou.

O 41º Encontro da ABEL conta com uma programação diversificada, incluindo palestras com temas como planejamento da educação legislativa, inovação, cooperação institucional e o papel na formação cidadã. Além disso, o evento sedia a entrega do Prêmio ABEL 2025, que reconhece as melhores ações realizadas pelas instituições no ano anterior, e o lançamento da Cartilha Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).