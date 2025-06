No Dia Mundial do Meio Ambiente, Campo Grande reforça protagonismo em ações sustentáveis e climáticas

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, Campo Grande reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a proteção dos recursos naturais. A capital sul-mato-grossense vem se destacando nacional e internacionalmente por iniciativas que fortalecem a preservação ambiental, a gestão climática e a qualidade de vida da população.

Um dos reconhecimentos mais recentes é a seleção do município como uma das 50 cidades brasileiras a integrar o Programa “Cidades Modelo Verdes Resilientes”, do Governo Federal. Por meio da iniciativa, Campo Grande receberá suporte técnico para desenvolver duas ações climáticas de grande impacto: uma voltada à mitigação, com foco na redução das emissões responsáveis pela crise climática, e outra relacionada à adaptação, preparando o território para enfrentar os efeitos das mudanças do clima com mais resiliência.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além disso, o município firmou o Termo de Compromisso da Agenda Local do Roadmap Território Carbono Neutro. Coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e pelo Sebrae/MS, a agenda visa avaliar a maturidade climática dos municípios e apoiar a implementação de ações para alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Campo Grande recebeu nota B no diagnóstico, sinalizando um estágio avançado de maturidade nos eixos avaliados.

Cooperação pela água e pelo saneamento

Neste ano, a Prefeitura também renovou o Termo de Cooperação com a concessionária Águas Guariroba, assegurando a continuidade do Programa “Córrego Limpo, Cidade Viva”. A iniciativa combate ligações irregulares de esgoto e promove a preservação dos recursos hídricos urbanos. Apenas em janeiro, foram realizadas 475 vistorias com foco na identificação de irregularidades e na proteção dos córregos da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Fortalecimento do licenciamento, fiscalização e educação ambiental

Até o fim de maio de 2025, foram emitidas 281 licenças ambientais — número que já representa 40% do total de documentos expedidos em todo o ano de 2024, evidenciando a celeridade e eficiência dos processos conduzidos pela equipe técnica.

A fiscalização ambiental segue atuante na proteção ao meio ambiente, com vistorias in loco inclusive em plantões noturnos. Paralelamente, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) promoveu neste ano, pelo menos 132 ações de educação ambiental, entre palestras em escolas, abordagens educativas em eventos e conteúdos informativos nas redes sociais. Diariamente, auditores fiscais ambientais prestam atendimento técnico à população com orientações e esclarecimentos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Cidade das Árvores: referência internacional em arborização urbana

Campo Grande é reconhecida como a capital mais arborizada do Brasil (IBGE, 2022) e detentora, pelo sexto ano consecutivo, do título “Tree City of the World”, concedido pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Arbor Day Foundation. De acordo com o estudo Floresta Urbana de Campo Grande – Estudos PDAU (UFMS, 2024), existem cerca de 175 mil árvores no sistema viário da cidade, com crescimento de 14% em relação ao diagnóstico anterior, realizado em 2010, além de alta diversidade de espécies.

Somente em 2024 foram plantadas 9.129 árvores, e em 2025, já são 5.519 novas mudas. Os investimentos contínuos em arborização têm impactos diretos na qualidade de vida da população: redução de temperaturas, mitigação de ilhas de calor, melhora na qualidade do ar, promoção do bem-estar físico e mental e estímulo à convivência e ao uso dos espaços públicos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Compromisso com o presente e o futuro

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das ações coordenadas pelas secretarias e agências envolvidas, segue determinada a construir uma cidade cada vez mais verde, equilibrada e sustentável.

“Campo Grande tem avançado com responsabilidade e visão de futuro. Ser escolhida como cidade modelo em ações climáticas e manter o título de capital mais arborizada do país mostram que estamos no caminho certo, fazendo o que precisa ser feito. Seguiremos investindo em soluções sustentáveis, cuidando dos nossos recursos naturais e preparando a cidade para os desafios ambientais que virão, sempre com foco na qualidade de vida da população e no legado que queremos deixar para as próximas gerações”, destaca a prefeita Adriane Lopes.