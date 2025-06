Em Três Lagoas, forças policiais deflagram “Operação Hefesto” e apreendem droga, munição e ouro avaliado em quase meio milhão de reais

No início da manhã desta quinta-feira (05), equipes das Polícias Civil e Militar da cidade de Três Lagoas deflagraram a “Operação HEFESTO”, visando o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais localizadas em diversos bairros da cidade.

A operação ocorreu em razão de investigação desempenhadas pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), tendo como foco um núcleo criminoso composto por cerca de dez indivíduos, dedicados aos crimes de posse e comércio irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante o inquérito policial, tais indivíduos foram identificados, o que embasou a representação pelas medidas cautelares.

Também é apurada a possível vinculação desses indivíduos com dois homicídios ocorridos no início do ano.

Após a coleta de vasto material probatório, foi representado pela expedição dos mandados de busca e apreensão, os quais, após manifestação favorável do Ministério Público, foram expedidos pela Vara do Juiz de Garantias, Tribunal do Júri e da Execução Penal, da Comarca de Três Lagoas/MS.

Ao todo foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão, distribuídos em residências e estabelecimentos comerciais localizadas em bairros diversos.

Na ação policial foram empenhados mais de trinta policiais e dez viaturas, de todas as delegacias da Delegacia Regional de Polícia Civil e do Batalhão da Polícia Militar, da cidade de Três Lagoas/MS.

Durante a operação foram apreendidas porções de substância análoga à maconha, munições e quase um quilo em peças de ouro, sem origem lícita comprovada.

O metal apreendido foi avaliado em quase R$ 500.000,00, o que será objeto de investigações sobre a prática do crime de lavagem de dinheiro.

Durante a ação policial também foram apreendidos aparelhos de telefones celulares, os quais serão objetos de análises pelos agentes do Núcleo Regional de Inteligências, na continuidade das investigações.