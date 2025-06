Dia do Meio Ambiente: De volta ao ciclo, borra de café dá vida ao verde da ALEMS

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a utilidade do café não se encerra na xícara vazia. A bebida, ou melhor, a borra dela, continua seu ciclo enriquecendo o solo e alimentando plantas e árvores da Casa de Leis. À borra do café são misturadas aparas de grama e outras substâncias em um projeto de compostagem aeróbica, que exemplifica, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a responsabilidade ecológica do Parlamento sul-mato-grossense.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Engenheiro civil e geógrafo Evandro Lucena, coordenador do projeto

(Arquivo pessoal)

O projeto de adubação orgânica a partir da compostagem de borra de café e poda de grama foi implementado pela Secretaria de Infraestrutura da ALEMS e é coordenado pelo servidor Evandro Adelino Lucena, geógrafo e engenheiro civil. “Esse projeto foi pensado como uma busca de solução sustentável para o manejo dos resíduos orgânicos e o enriquecimento dos solos nos jardins da Assembleia Legislativa”, afirmou Lucena. Ele acrescenta que a iniciativa visa “transformar resíduos, que antes seriam descartados em aterros, em composto rico em nutrientes, reaproveitado nos próprios espaços verdes da instituição”.

O geógrafo conta que o projeto resultou de estudo para correção do solo do Parlamento. Ele informou que há cerca de dois anos, a empresa que presta serviço de jardinagem para a Casa de Leis contratou um laboratório, que fez a análise física do solo. O resultado mostrou que havia, no solo do entorno da ALEMS, 85% de areia e 15% de matéria orgânica, características típicas de Cerrado. "Hoje, com certeza, o solo está muito mais rico", afirma o engenheiro, acrescentando que nova análise deve ser realizada daqui a um ano.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Fernanda: "Acho ótimo este projeto. As plantas ficam mais alegrinhas"

(Foto: Aline Kraemer)

A condução de todo o processo é feita por Evandro Lucena com a participação direta de seis trabalhadores da equipe de jardinagem. Além deles, colaboradores da copa, que separam a borra de café, e os da limpeza, que recolhem o resíduo diariamente, também contribuem com a iniciativa. “Quando começou esse projeto aqui na ALEMS, achei ótimo. As plantas ficam mais alegrinhas”, avaliou a copeira Fernanda Seles da Silva, que também usa a borra de café como adubo no jardim de sua casa.

Dos coadores das copas para o solo da Casa de Leis

Semanalmente, são usados aproximadamente 75 quilos de borra de café e o mesmo volume de grama fresca, segundo informou Evandro Lucena. Esses materiais são misturados em caixas de madeira para a formação da compostagem, com revolvimento manual e controle de umidade.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Grama podada dos jardins da ALEMS também é usada na compostagem

(Foto: Wagner Guimarães)

Mas antes de tudo isso, há aquele café quentinho, passado nos coadores das copas da ALEMS, e tão aguardado pelos servidores do Parlamento. Nos coadores, é retido o material, que, na Casa de Leis, não é sinônimo de lixo. A borra é separada no aguardo de sua reutilização. Por volta das 15h, o resíduo é recolhido, todos os dias, e levado para os colaboradores da jardinagem.

Das copas, vem a borra de café; e do serviço de manutenção paisagística, a poda de grama. “A proporção adotada foi de um por um [para cada quilo de borra de café a mesma quantidade de aparas de grama], com mistura manual e revolvimento semanal”, disse Lucena. “Para evitar a compactação e o excesso de umidade, principalmente pela grama fresca, adicionamos, eventualmente, material seco, como folhas secas ou serragem”, detalhou o geógrafo.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Arte: Luciana Kawassaki

Lucena acrescenta que os materiais são misturados em camadas nas caixas de compostagem. As pilhas são revolvidas a cada cinco ou sete dias para garantir a aeração. “Depois, é preciso esperar o tempo de curtimento, que são de trinta a sessenta dias dependendo da temperatura e umidade. O composto estará pronto quando apresentar cheiro de terra e textura homogênea”, explicou Lucena.

O que se tornaria lixo se transforma, assim, em um composto rico em nitrogênio, fósforo e potássio, elementos essenciais para o solo. Evandro Lucena informou, a partir de dados da literatura, que um quilo de borra de café e um quilo de poda de grama contêm, respectivamente, 2,0% e 3,0% de nitrogênio, 0,3% e 0,5% de fósforo e 0,5% e 2,0% de potássio. “Isso significa que cada semana de compostagem gera, aqui na Assembleia, um composto com aproximadamente 3,75 quilos de nitrogênio, 0,6 quilo de fósforo e 1,875 quilo de potássio”, calculou o engenheiro.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Adubo também alimenta as plantas de dentro da ALEMS

(Foto: Aline Kraemer)

Essa riqueza de nutrientes que alimenta o solo proporciona tons vivos de verde às plantas dos jardins e do interior da Casa de Leis. “Esse composto é usado nos canteiros de flores, nas árvores ornamentais, nos gramados, nos vasos e canteiros internos”, listou Lucena.

Entre os benefícios da iniciativa, o geógrafo destaca a redução de resíduos enviados a aterros sanitários, a economia com aquisição de adubos químicos, o estímulo à biodiversidade do solo e o engajamento e a conscientização ambiental dos servidores. E junto a isso tudo, há, no presente, a partir de um Legislativo estadual, uma ação simples que ajuda a germinar no planeta um futuro mais verde.

Leis aprovadas na ALEMS de proteção ao meio ambiente

Além de iniciativas, como a da compostagem aeróbica a partir da borra de café e da poda de grama, a Assembleia Legislativa, por meio da atuação parlamentar, tem contribuído para o avanço da legislação estadual de proteção do meio ambiente.

Entre as normativas mais recentes, destaca-se a Lei do Pantanal ( Lei 6.160/2023 ), que dispõe sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal), no âmbito de Mato Grosso do Sul, e cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal.

Outra importante normativa relativa ao cuidado com o meio ambiente é a Lei 6.165/2023 , que cria o Programa Mananciais Sustentáveis, com a finalidade de proteger, de recuperar e de perenizar os mananciais de água de Mato Grosso do Sul.

Também foram aprovadas na ALEMS, durante o ano passado, leis diversas voltadas para a conscientização ambiental. Entre essas normativas, estão, por exemplo, a Lei 6.291/2024 , que cria o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, celebrado em 29 de setembro; a Lei 6.292/2024 , que institui o 28 de abril como o Dia Estadual de Observação de Aves; e Lei 6.352/2024 , que estabelece a Semana de Conscientização do Descarte Adequado do Lixo Perfurocortante, realizada na semana do dia 16 de maio.

Clique na imagem ao lado para conhecer mais sobre as aç Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS ões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na defesa do meio ambiente.

Dia Mundial do Meio Ambiente

O 5 de junho é celebrado, mundialmente, desde 1974, como o Dia do Meio Ambiente. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, e é alusiva ao primeiro dia do evento – a reunião, a primeira da história para debater questões ambientais em escala global, foi realizada na capital da Suécia de 5 a 16 de junho de 1972.