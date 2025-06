Polícia Civil prende traficante em flagrante durante ação em Bataguassu

Na noite desta quarta-feira (4), a Delegacia de Polícia de Bataguassu realizou uma ação no combate ao tráfico de drogas. Investigadores utilizaram técnica de infiltração para flagrar suspeito que atuava no sistema de “disk entrega” de drogas no município.

A operação resultou na prisão em flagrante de R. N., que vinha sendo monitorado há dias pelos investigadores por envolvimento na venda de entorpecentes.

A abordagem aconteceu por volta das 18h, na calçada em frente à residência do suspeito, localizada na rua Ponta Porã. Os policiais civis, munidos de informações levantadas durante o trabalho de inteligência, iniciaram contato com o investigado simulando interesse na compra de duas porções de cocaína. A negociação foi aceita prontamente pelo suspeito, que passou a tratar os detalhes da entrega com o policial disfarçado — tudo documentado por meio de capturas de tela.

Diante da confirmação da prática criminosa, a equipe realizou campana nos arredores da casa. Assim que o suspeito saiu para a frente do imóvel, foi abordado. Ele tentou retornar rapidamente para o interior da residência, sendo contido pelos policiais. No local, foram encontradas as duas porções de cocaína negociadas, além do celular usado nas tratativas. Uma ligação feita ao número operacional confirmou que o aparelho localizado era, de fato, o mesmo utilizado na conversa.

Durante as buscas, os investigadores localizaram ainda uma balança de precisão, uma faca com resquícios de cocaína, valores em dinheiro trocado e uma quantidade significativa de substância semelhante à maconha, armazenada na lavanderia da casa. A Perícia Criminal foi acionada e confirmou que a substância encontrada se tratava de cocaína.

O suspeito ainda tentou fugir pelo corredor lateral da residência, sendo necessário o uso de algemas para conter a resistência e garantir a segurança da equipe. Toda a ação foi acompanhada pela esposa do investigado, que se encontrava na residência e foi devidamente informada dos procedimentos.

O preso foi conduzido sem lesões aparentes para exame de corpo de delito e os materiais apreendidos foram encaminhados para os trâmites legais.