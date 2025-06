Fórum Parlamentar do BRICS termina nesta quinta com documento para governança global

Os deputados e senadores de 15 países reunidos no Fórum Parlamentar do BRICS vão se reunir novamente nesta quinta-feira (5), no terceiro e último dia do evento, com o objetivo de concluir o documento final com propostas para promover uma governança global mais inclusiva e sustentável. O documento será apresentado na sessão de encerramento, marcada para as 17 horas, no Plenário do Senado Federal.

Pela manhã, os parlamentares terão duas sessões de trabalho. Às 9 horas, haverá o diálogo interparlamentar do BRICS sobre clima e sustentabilidade. Às 10h30, os debates serão sobre como cooperar para tornar a inteligência artificial responsável e inclusiva.

Em outra sessão de trabalho, às 14 horas, os parlamentares discutirão a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança. Às 15h30, será realizada a sessão "Por uma cooperação interparlamentar do BRICS mais forte e duradoura".

Debate amplo

Junto dos temas discutidos na quinta-feira, o fórum parlamentar envolveu debates sobre cooperação em saúde global; comércio, investimentos e finanças; e desenvolvimento institucional. Além do Brasil, os outros países membros do BRICS presentes no evento são África do Sul, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Indonésia, Irã e Rússia. Ainda há delegações de países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba e Nigéria.

