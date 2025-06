Coronel David articula e Riedel autoriza projeto executivo para asfaltar MS-441

O deputado estadual Coronel David (PL), juntamente com o secretário Guilherme Alcântara, anunciaram a autorização do governador Eduardo Riedel (PSDB) para que a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) elabore o projeto executivo de pavimentação da MS-441, no trecho de 44 km entre Bandeirantes e Camapuã. A confirmação ocorreu durante reunião com lideranças locais, a Associação MS-441 e o Sindicato Rural de Bandeirantes.

A solicitação da pavimentação foi apresentada por meio de indicação de Coronel David na Assembleia Legislativa e desde então vinha sendo tratada com o secretário Guilherme Alcântara e culminou com uma reunião entre o deputado, o secretário e o governador, na qual foi decidida a autorização do projeto executivo da rodovia, pelo entendimento da importância e necessidade da pavimentação da MS-441.

A obra atende a uma antiga demanda da população e dos produtores rurais da região. A pavimentação da via, conhecida como “Estrada Velha de Camapuã” e oficialmente nomeada Rodovia Alberto Zanatta, vai melhorar a mobilidade, fortalecer a logística e impulsionar o desenvolvimento local.

“Agradeço ao Governador Eduardo Riedel e ao secretário Guilherme por dar forma a esse sonho da população”, afirmou Coronel David.

A MS-441 é estratégica para o escoamento da produção agropecuária e conecta quatro assentamentos com mais de 200 famílias. Também é usada no transporte escolar, atendimento de saúde e circulação de viaturas. Segundo o Sindicato Rural, só a soja movimenta cerca de R$ 152 milhões por safra na região, que ainda conta com produção de leite, hortaliças, madeira, gado e suínos. A suinocultura e o transporte de eucalipto devem se expandir com a chegada do asfalto.

A vereadora Zulene Diniz destacou que a pavimentação representa “um salto de desenvolvimento” para Bandeirantes e Camapuã. Para o presidente do Sindicato Rural, Zinho Bannak, a obra garante dignidade e segurança a quem vive e produz na região. Já Éder Zanatta, da Associação MS-441, afirmou que a melhoria da estrada cria “uma situação econômica favorável” e amplia as oportunidades de crescimento produtivo e social.

O projeto executivo será conduzido pela equipe técnica da Seilog, sob coordenação do secretário Guilherme Alcântara. Após sua conclusão, o Governo do Estado iniciará o processo de licitação das obras.