Prefeitura entrega auxílio-atleta a 19 esportistas que irão representar Campo Grande em competições nacionais

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizou nesta quarta-feira (4) a entrega oficial do auxílio-atleta a 19 esportistas que irão representar a capital sul-mato-grossense em competições de nível nacional. Nesta etapa, o investimento é de mais de R$ 45 mil beneficiando atletas de seis modalidades esportivas: natação (4), kickboxing (4), atletismo (3), hipismo (3), jiu-jítsu (3) e judô (2).

O auxílio tem como base a Lei Municipal nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021, e visa oferecer suporte financeiro para o custeio de despesas com transporte, alimentação, estadia e taxas de inscrição. A iniciativa contempla atletas e equipes que representam Campo Grande em competições esportivas e paradesportivas oficiais, tanto em âmbito nacional quanto internacional.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do investimento contínuo no esporte como ferramenta de transformação social. “Nós temos investido no esporte nas sete regiões de Campo Grande pois acreditamos que é uma importante ferramenta de transformação. O esporte ensina disciplina e prepara as crianças com valores que levarão para a vida”, afirmou a chefe do Executivo municipal.

Em 2024, 125 atletas foram beneficiados, a meta da administração municipal é ampliar esse número em 2025, com possibilidade de concessão de valores de até R$ 5 mil por atleta, conforme deliberado pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Em fevereiro deste ano, outros 22 esportistas já haviam sido beneficiados, representando modalidades como kart, natação, jiu-jítsu, ginástica rítmica e ciclismo.

Para o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, o auxílio proporciona continuidade ao trabalho dos atletas locais, que representam Campo Grande nas mais diferentes modalidades. “Através do auxílio, atletas de todas as modalidades estão levando o nome de Campo Grande para competições por toda a parte e isso só é possível através de uma gestão sensível, que trabalha incansavelmente para que, cada vez mais, atletas possam ser contemplados e sigam competindo dentro e fora do país”, pontuou.

Os interessados em solicitar o benefício devem preencher o formulário disponível no site da Funesp (clique aqui) e anexar a documentação exigida. O pedido deve ser protocolado com, no mínimo, 60 dias de antecedência da data da competição.





#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto da prefeita Adriane Lopes e o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, reunidos com alguns dos atletas contemplados.