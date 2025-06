Com mais de 1 milhão de atendimentos, mutirão Todos em Ação mostra força da gestão participativa

Com uma proposta ousada, sensível e efetiva, o projeto do Mutirão Todos em Ação é uma das maiores iniciativas de cidadania ativa do Brasil. O programa ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos e já percorreu as sete regiões de Campo Grande.

A principal característica da iniciativa é sua atuação descentralizada e participativa: a Prefeitura leva a estrutura administrativa — incluindo o atendimento das equipes da prefeita, secretarias e órgãos públicos — diretamente aos bairros mais afastados do Centro. Em cada edição, são ofertados mais de 300 serviços gratuitos, graças a parcerias com a iniciativa privada e ao envolvimento direto da comunidade local.

“Em um momento em que tantas cidades enfrentam um distanciamento entre a população e o poder público, Campo Grande escolheu fazer diferente. O Mutirão Todos em Ação é a prova de que é possível governar com escuta, responsabilidade e presença real nos bairros. Mais do que prometer, estamos fazendo o certo, e o que precisa ser feito — com seriedade, compromisso e resultados concretos para quem mais precisa”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A proposta vai além de oferecer serviços: representa uma nova forma de governar, mais próxima do cidadão, promovendo acesso direto a políticas públicas e contribuindo para a redução das desigualdades sociais. A ação leva atendimento especialmente às áreas mais afastadas do centro, ampliando o alcance da gestão municipal.

Voz da comunidade

Moradora do Parque Lageado, Karina Sidrins, de 25 anos, participou do evento realizado no Parque do Sol, em março deste ano. Ela foi com a filha e elogiou a estrutura.

“O projeto é fantástico. Não chegamos tão cedo, mas ainda assim deu tempo de sermos atendidas e passar por diversos serviços. Levamos as crianças ao dentista, recebemos orientação com o psicólogo e elas se divertiram bastante.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Vanessa da Silva, de 38 anos, moradora do Bairro Tijuca, esteve na edição do Bairro Santa Emília, realizada no último sábado (31). Ela aproveitou para regularizar parcelas em atraso junto à Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

“Ter esse tipo de atendimento perto de casa é extremamente importante. Às vezes, pela correria do dia a dia, não conseguimos ir até o centro da cidade. Isso facilita bastante para nós”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ivone Aparecida Domingos, de 68 anos, participou da ação acompanhada dos netos José Gabriel e Melani Peres. “Passamos pela Defensoria, pelo dentista e pelo clínico geral. Se eu fosse fazer tudo isso separadamente, teria problemas com transporte e gastaria muito mais tempo. Aqui foi rápido, fácil e pertinho de casa. Estão de parabéns.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Maria Aparecida Alves Gomes, presidente da Associação de Moradores do Loteamento Social Sarandi, reforça a importância da ação para o bem-estar da comunidade:

“Muita gente não tem condições de se deslocar para resolver questões burocráticas ou de saúde. Através do Mutirão Todos em Ação, temos acesso a serviços essenciais. Também há espaço para cuidados com a beleza, autoestima e momentos culturais. Isso é muito bom.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Serviços integrados, perto de casa

Em um único espaço, os moradores podem resolver questões de saúde, habitação, assistência social, regularização fundiária e jurídica. Entre os serviços mais procurados estão: consultas de clínica geral, atendimento odontológico, vacinação e exames básicos de saúde; renegociação de dívidas habitacionais e atualização cadastral junto à Emha; inclusão e atualização no CadÚnico e orientação sobre benefícios sociais; orientação jurídica com a Defensoria Pública; emissão de documentos, corte de cabelo, atividades culturais e ações voltadas à autoestima; além de serviços voltados à empregabilidade, com cadastro e encaminhamento para vagas de trabalho. Tudo isso oferecido gratuitamente.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Em 2023, aproximadamente 33.500 pessoas passaram pelos locais com mais de 70 mil atendimentos em cinco edições nas regiões do Anhanduizinho (incluindo o Distrito de Anhanduí), Lagoa (Santa Emília) e Segredo (Vida Nova).

Em 2024, foram registrados 89.769 atendimentos em bairros como Portal Caiobá, Canguru, Nova Campo Grande, Jardim das Hortências, Jardim Noroeste e Aero Rancho. Já em 2025, as primeiras ações nos bairros Parque do Sol e Santa Emília somaram mais de 20 mil atendimentos, demonstrando o avanço constante da iniciativa.

Desde sua criação, o Todos em Ação vem adquirindo parceiros como o projeto Mutirão e somados os atendimentos de todos os anos, a iniciativa já realizou mais de 1 milhão de serviços ofertados.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O projeto é sustentado pelos pilares da gestão participativa: transparência, controle social e inclusão. Ao levar políticas públicas diretamente às comunidades, o Mutirão Todos em Ação fortalece o vínculo entre o governo municipal e os cidadãos. Ao invés de esperar que o cidadão vá até o poder público, a gestão municipal vai até o cidadão, fazendo o certo, onde precisa ser feito. Com acesso às políticas públicas, a cidade se torna mais justa, igualitária e presente em todas as regiões.

#ParaTodosVerem As imagens mostram todos os atendimentos realizados durante as edições do Mutirão Todos em Ação.