Reme aplica 3ª Edição do Simula SAEB com mais de 14 mil alunos da Rede

Nos dias 4 e 5 de junho, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) realiza a 3ª edição do Simula Saeb, uma ação estratégica voltada à preparação dos alunos da Rede Municipal de Ensino para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A aplicação acontece em todas as escolas de ensino fundamental da Reme, com a participação de 14.374 alunos dos 5º e 9º anos.

No primeiro dia, os alunos responderam questões de Língua Portuguesa e um questionário socioeconômico. Já no segundo dia, os testes envolveram as áreas de Matemática e Ciências. A avaliação é estruturada com base na matriz do próprio Saeb, seguindo os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, a iniciativa é um importante instrumento de diagnóstico e planejamento. “O Simula Saeb não é apenas um treino. É uma ferramenta que nos permite identificar quais são os avanços e desafios do ensino na nossa Rede. Com base nos dados obtidos, conseguimos tomar decisões mais assertivas, investir em formações específicas e garantir que nossas escolas estejam cada vez mais preparadas para promover o aprendizado real dos nossos estudantes”, afirmou Bitencourt.

A grande novidade desta edição é a inclusão do questionário socioeconômico, com o mesmo modelo utilizado na avaliação oficial do Saeb. Para a a chefe do Centro Municipal de avaliação da Semed, Karina Alcantara, o novo instrumento amplia a compreensão sobre o contexto educacional.

“Ao aplicar esse questionário, conseguimos olhar para além dos resultados acadêmicos e entender também a realidade social e econômica dos nossos alunos. Esses dados são fundamentais para uma gestão educacional mais justa e direcionada às reais necessidades das nossas escolas”, pontuou Karina.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Na perspectiva dos professores, a avaliação também reforça o engajamento dos alunos e auxilia no planejamento pedagógico. A professora Renata Lenir, que leciona para o 5º ano na Escola Municipal Sullivan Silvestre, destacou a importância da vivência prática com a prova. “Percebo que os alunos se sentem mais seguros e motivados quando participam do Simulado. É uma oportunidade de familiarização com o formato da prova oficial, além de nos ajudar a identificar com precisão quais habilidades precisam ser reforçadas em sala de aula”, avaliou a professora.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o professor João Victor, que trabalha com turmas do 9º ano na Escola Municipal José Mauro Messias da Silva – Poeta das Moreninhas, a ação fortalece a preparação dos estudantes para os desafios futuros. “Essa simulação é essencial para promover uma aprendizagem mais significativa. Eles se sentem valorizados e entendem a importância de se dedicarem, pois percebem que estão sendo preparados para algo que ultrapassa a escola e impacta seu futuro acadêmico”, afirmou o docente.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Simula Saeb foi criado pela SEMED em 2023 e tem se consolidado como um mecanismo eficaz para o fortalecimento da qualidade do ensino em Campo Grande. A edição de 2025 é única no ano, voltada exclusivamente para os anos em que o Saeb será aplicado oficialmente, e reforça o compromisso da gestão com o aprimoramento contínuo da educação pública municipal.