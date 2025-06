Polícia Civil realiza palestras educativas sobre drogas e bullying em escola municipal de Paraíso das Águas

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na data de hoje (4), a Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas realizou palestras educativas na Escola Municipal Lizete Rivelli, com alunos dos turnos matutino e vespertino. A ação teve como foco a prevenção ao uso de drogas e o combate ao bullying, alcançando crianças e adolescentes da comunidade escolar.

A atividade foi realizada a convite do diretor da escola, professor Márcio Rogério, que destacou a importância de abordar temas sensíveis com responsabilidade e proximidade dos estudantes. Representando a Polícia Civil, participaram o delegado Igor Duarte Sousa e o escrivão Luciano de Carvalho Morel, que conduziram as palestras com linguagem acessível, exemplos práticos e foco na conscientização.

Ao longo das apresentações, os estudantes tiveram a oportunidade de refletir sobre os perigos do envolvimento com drogas e os prejuízos causados pelo bullying no ambiente escolar. O momento foi marcado por uma participação expressiva dos alunos, que demonstraram interesse por meio de perguntas e comentários, contribuindo para um diálogo construtivo.

A direção da Escola Municipal agradeceu a colaboração da Polícia Civil e ressaltou a relevância da ação para a formação dos jovens, destacando que parcerias como essa fortalecem o papel da escola na orientação e conscientização dos alunos sobre temas essenciais para a vida em sociedade.