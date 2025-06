Expedição Pantanal Tech 2025 conta com participação da Polícia Civil

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Representando a Polícia Civil e integrando comitiva da SEJUSP, a Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato – DELEAGRO participou da primeira Expedição Pantanal Tech 2025, organizada pelo Governo do Estado em parceria com a UEMS e com o Instituto Viva Pantanal.

Contando com a participação de diversos órgãos e entidades com interesse na pesquisa, desenvolvimento econômico e social da região, além da preocupação com o meio ambiente e com as mudanças de realidade decorrentes do corredor da rota bioceânica, reuniram-se 54 expedicionários.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Ao todo, foram seis dias de expedição percorrendo mais de 1.700 Km de estradas entre os dias 27 de maio e 1º de junho, abrangendo sete sub-regiões do Pantanal Sul-mato-grossense.

Durante a expedição foram realizadas inúmeras atividades, palestras e discussões acerca de temas como sustentabilidade, turismo, segurança, desenvolvimento, empregabilidade entre outros assuntos que impactam a vida pantaneira.

A participação da Deleagro foi de extrema relevância, servindo de oportunidade para troca de experiências e obtenção de dados de interesse para a Segurança Pública na região pantaneira.