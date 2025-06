FAC promove curso de manipulação de alimentos para entidades do Arraial de Santo Antônio

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, promoverá um Curso Gratuito de Manipulação de Alimentos, destinado às entidades que participarão da 23ª edição do Arraial de Santo Antônio que acontece de 12 a 15 de junho na Praça do Rádio Clube, Centro de Campo Grande. O curso capacitará comerciantes que vão trabalhar nas atividades de produção e comercialização de alimentos durante o evento.

As capacitações acontecem entre os dias 3 e 4 de junho, das 17h às 21h30, em formato presencial, e contam com aulas teóricas e práticas, abordando as boas práticas de higiene e segurança alimentar, conforme estabelecido pelas normas da legislação sanitária vigente.

O curso tem como objetivo capacitar os responsáveis pela manipulação de alimentos, assegurando qualidade, segurança e conformidade sanitária no atendimento ao público durante o evento.

Ao final da formação, todos os participantes receberão certificado com validade de três anos, documento obrigatório para a atuação no comércio de alimentos em eventos públicos, como o Arraial.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde pública, a segurança alimentar e o apoio às entidades envolvidas nas festividades tradicionais da cidade.

Arraial de Santo Antônio

Organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria-Executiva de Cultura (Secult) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com o Governo do Estado e a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, o evento promete reunir milhares de pessoas para celebrar a cultura, a música e a culinária típica das festas juninas.

Além de ser um marco cultural no calendário da cidade, o Arraial se consolida como espaço de valorização das tradições populares e de fortalecimento da economia solidária. Ao longo dos quatro dias, os visitantes poderão aproveitar as barracas de comidas típicas, comandadas por organizações e entidades que desenvolvem trabalho socioassistencial na Capital.

Música e tradição

Na primeira noite da programação, quinta-feira (12), João Marcos e Zé Ronaldo sobem ao palco às 19h, aquecendo o público para a apresentação da dupla Jads & Jadson, às 21h.

Na sexta-feira (13), dia do padroeiro de Campo Grande, a programação religiosa emociona os fiéis com a tradicional procissão, que sairá às 19h da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua em direção à Praça do Rádio Clube. Às 19h, a Santa Missa será celebrada no local, reforçando o caráter de devoção que marca a data. Na sequência, às 21h, tem a dupla Gilson e Júnior.

O sábado (14) segue animado com Max Henrique às 19h e a dupla Alex e Yvan às 21h. Já no domingo (15), o encerramento será com muito forró e animação, ao som de Fábio Cunha às 19h, e, para encerrar a programação com chave de ouro, o grupo Ipê da Serra sobe ao palco às 20h.

Economia solidária e inclusão

Mais do que festa, o Arraial de Santo Antônio é também uma oportunidade importante para diversas organizações sociais sem fins lucrativos, que encontram no evento uma chance de levantar renda com a venda de produtos nas barracas autorizadas pela Prefeitura. A participação dessas entidades reforça o caráter inclusivo e solidário do evento, fortalecendo a economia local e promovendo a cidadania.

Serão ao todo 28 barracas. A relação está publicada na edição de segunda-feira (2), do Diogrande. O sorteio foi realizado no último dia 30 de maio, na Esplanada Ferroviária, com a presença das entidades que se credenciaram para a edição da festa.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra os participantes do curso.