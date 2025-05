Deputado Caravina solicita revitalização do pórtico de entrada de Coronel Sapucaia

Nesta quarta-feira (7), o deputado estadual Caravina apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando ao Governo do Estado a restauração e revitalização do pórtico de entrada do município de Coronel Sapucaia, localizado na Rodovia MS-289. O pedido foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

A estrutura, considerada símbolo de identidade e acolhimento da cidade, encontra-se em estado avançado de deterioração. Segundo o deputado, a falta de manutenção resultou em um aspecto de abandono, com letreiro ilegível e danos visíveis que comprometem tanto a imagem do município quanto a mobilidade e a segurança de condutores e pedestres.

A demanda foi apresentada ao gabinete do parlamentar pelos vereadores Rosa Soares da Silva e Bruno de Oliveira, que reforçaram a necessidade urgente da obra, destacando a importância do monumento para a comunidade local e para quem visita o município.

Caravina reforçou seu compromisso com a valorização das cidades do interior e com a melhoria da infraestrutura urbana como fator essencial para o desenvolvimento regional.