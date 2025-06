Campo Grande recebe 15ª edição do Drive Thru da Reciclagem a partir desta quinta-feira (5)

Campo Grande recebe, entre os dias 5 e 7 de junho de 2025, a 15ª edição do Drive Thru da Reciclagem, um evento já tradicional na cidade que une sustentabilidade, educação ambiental e solidariedade em uma programação voltada para toda a comunidade.

A iniciativa, que conta com o apoio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), ocorrerá nos altos da Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal. A ação acontece em sintonia com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, data que convida à reflexão sobre práticas mais conscientes e responsáveis com o planeta. Com entrada no formato drive thru, a atividade permite que os participantes façam suas doações de forma rápida, segura e sem sair do carro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante os três dias, o público poderá contribuir com a doação de materiais recicláveis e agasalhos para famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, serão promovidos cursos e oficinas com foco em práticas sustentáveis, como compostagem, reaproveitamento de alimentos e alimentação saudável. Também haverá atividades educativas voltadas para alunos da rede municipal, distribuição de adubo orgânico e de materiais sustentáveis, como bloquinhos de papel reaproveitado e lixeiras confeccionadas com banners reutilizados.

A programação inclui ainda uma roda de conversa sobre o combate à violência contra a mulher, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMU), marcada para o dia 5, às 16h. Já no sábado, dia 7, a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) estará presente com uma ação de vacinação contra a gripe.

Na edição anterior, o Drive Thru da Reciclagem registrou resultados expressivos. Foram arrecadados 2.550 quilos de materiais recicláveis, 750 peças de agasalhos e roupas, 1.050 quilos de alimentos e 220 litros de óleo de cozinha usado. O impacto ambiental também foi significativo: com o descarte correto dos resíduos, a ação gerou uma economia de 70.825 litros de água, 10.400 kWh de energia elétrica e evitou a emissão de 5.410 quilos de dióxido de carbono na atmosfera.

Serviço: 15º Drive Thru da Reciclagem

Data: de 5 a 7 de junho

Horário: das 9h às 18h

Local: Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal – Campo Grande-MS