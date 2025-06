Prefeitura sanciona plano para a erradicação e substituição da Leucena

A prefeita Adriane Lopes sancionou, nesta quarta-feira (04/06), a Lei n. 7.418, que dispõe sobre o Plano de Erradicação e Substituição da Planta Exótica Leucena (Leucaena leucocephala) no Município. Fica proibido, em todo o território do Município, o plantio, o comércio, o transporte e a produção da Leucena, sendo prevista a aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da legislação.

O Plano ainda prevê o mapeamento das áreas onde a espécie invasora está presente e o planejamento estratégico para sua substituição, a restauração dos ecossistemas nativos, a minimização dos impactos sobre a biodiversidade local, incluindo a proteção de espécies da fauna e flora, a sensibilização e o engajamento da comunidade para a preservação ambiental, e a promoção da educação ambiental voltada para a conservação das espécies nativas, informando sobre os riscos das espécies exóticas invasoras.

E, para traçar estratégias no combate à Leucena — planta invasora reconhecida por sua rápida capacidade de crescimento e alta taxa de reprodução —, representantes da Prefeitura Municipal, Legislativo Municipal, entidades de classe, universidades, empresas e pesquisadores estiveram reunidos nesta manhã na Câmara de Vereadores.

A secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Vera Bacchi, pontuou a relevância deste debate e as próximas etapas a serem implementadas pela gestão. “A Leucena representa um sério risco ambiental e precisamos agir com urgência. Com o apoio e participação das instituições, iremos elaborar um plano de ação eficiente para erradicar essa espécie e substituí-la por alternativas que preservem nosso ecossistema local.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A diretora-adjunta da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Mariana Massud, destacou a união de esforços e a necessidade de conscientização de toda a comunidade. “A Agência se coloca à disposição para que, juntos, possamos estruturar um instrumento efetivo para o Município. Efetivar projetos, buscar o aporte de recursos para que mais projetos se concretizem. A união de esforços faz a completa diferença e, nesse sentido, também estamos revisando o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), responsável pelo planejamento e gestão da nossa arborização.”

Já o vereador e vice-presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Veterinário Francisco, realçou a importância da participação e do envolvimento de representantes de diversos órgãos no combate a essa espécie invasora. “Temos aqui universidades, empresas particulares, pesquisadores que trabalham diretamente com a Leucena, entidades de classe, além do Executivo Municipal, para juntos elaborarmos um projeto, discutirmos ideias para que a lei possa ser regulamentada e colocada em prática. Hoje, estamos buscando corrigir o que foi realizado sem planejamento na nossa cidade.”

#ParaTodosVerem A imagem de capa e interna mostram sessão da Câmara de Vereadores.