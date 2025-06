Prefeita Adriane conduz reunião estratégica com secretariado para os 126 anos de Campo Grande

Com foco na eficiência da gestão e no fortalecimento das entregas à população, a prefeita Adriane Lopes reuniu, nesta quarta-feira (4), secretários municipais, adjuntos e diretores de autarquias para mais uma reunião de trabalho. O encontro teve como objetivo alinhar metas, revisar os contratos de gestão e planejar, de forma integrada, o calendário comemorativo pelos 126 anos de Campo Grande.

A programação de aniversário, prevista para agosto, será marcada pela entrega de obras e projetos estruturantes para a cidade. Entre os destaques desta edição está um trabalho voltado, especialmente, ao resgate de ações simbólicas e iniciativas que marcaram a trajetória da cidade, com o objetivo de fortalecer a identidade cultural de Campo Grande. A proposta é celebrar a história e os marcos que moldaram a Capital ao longo do tempo, integrando esse olhar com investimentos estruturantes nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, mobilidade urbana e lazer.

“Teremos ações de entregas e a retomada de projetos e ações que fazem parte da nossa história e que impactam diretamente a vida das pessoas. Estamos fazendo o que precisa ser feito: com planejamento, responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

A chefe do Executivo destacou ainda que Campo Grande chega aos 126 anos em pleno crescimento econômico e social, mas sem perder sua essência. “Somos uma metrópole vibrante, que acolhe, gera oportunidades e cresce com qualidade de vida. O progresso está presente em cada região, transformando sonhos em realidade, sem deixar de lado nossa conexão com a natureza”, completou.

Durante a reunião, também foram avaliados os avanços já alcançados pelas pastas e definidas diretrizes para o cumprimento dos contratos de gestão — instrumento que permite à Prefeitura monitorar o desempenho de cada área com mais precisão e garantir efetividade nas ações.

A transversalidade entre as secretarias é um dos pilares da organização da programação de aniversário, garantindo que as entregas e atividades estejam alinhadas às prioridades da população. A atuação integrada fortalece a execução de políticas públicas que se complementam e geram resultados mais consistentes.