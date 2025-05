Escola Agrícola em Bandeirantes é prioridade, diz Mara Caseiro

A implantação de uma Escola Agrícola no município de Bandeirantes foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), ao governador do Estado, Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher.

A proposição atende a um pedido da vereadora Zulene Diniz, respaldado por todos os parlamentares da Câmara Municipal de Bandeirantes. O objetivo é oferecer formação técnica e profissional aos jovens da região, especialmente no setor agropecuário — uma das principais bases econômicas tanto do município quanto do Estado.

Segundo a justificativa apresentada por Mara Caseiro, Bandeirantes possui uma vocação agrícola consolidada, com forte atuação nas áreas de agricultura, pecuária e agroindústrias. No entanto, há uma carência de instituições de ensino técnico que atendam à juventude rural. “A escola contribuiria para a permanência dos jovens no campo, com qualificação, agregação de valor à produção e estímulo ao empreendedorismo”, destacou a deputada.

Entre os benefícios listados com a futura implantação da unidade educacional, estão: Oferta de formação técnica de nível médio em áreas como agropecuária, agroindústria, meio ambiente e gestão rural; Atendimento a estudantes de Bandeirantes e municípios vizinhos, reduzindo o êxodo rural; Estímulo a parcerias com produtores, cooperativas, sindicatos e universidades e a contribuição para o desenvolvimento sustentável da região, valorizando saberes locais e promovendo a inovação no campo.

Para Mara Caseiro, a criação da Escola Agrícola em Bandeirantes é um investimento estratégico, alinhado às diretrizes do Plano Estadual de Educação e às políticas públicas que visam fortalecer o campo e a formação técnica-profissional no Estado. “O interior precisa de mais oportunidades e de ferramentas que incentivem os jovens a crescerem e permanecerem em suas comunidades. Essa escola será uma semente para o futuro da região”, afirmou a parlamentar.