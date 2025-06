Zeca cobra projeto que facilita acesso a crédito para agricultores familiares de MS

O deputado estadual Zeca do PT apresentou requerimento em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), cobrando o andamento e previsão de apresentação do projeto de lei que criará o fundo garantidor, que facilita o acesso a crédito fundiário para os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul.

O requerimento tem o objetivo de levar aos agricultores familiares sul-mato-grossenses informações e transparência sobre o andamento do projeto em questão.

“Em novembro do ano passado realizamos nesta Casa de Leis uma reunião, com a presença do Chefe do Escritório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia em Brasília (Sudam), Sibá Machado, onde debatemos a implantação de modelo para facilitar o acesso dos produtores rurais da agricultura familiar aos créditos fundiários para cooperativas, nos moldes do Garanticcop, já implantado em outras regiões do país”, destacou Zeca do PT.

“Precisamos entender como está o andamento deste projeto, uma vez que a reunião de 2024 contou com a participação de representantes do Governo do Estado, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e instituições financeiras”, justificou Zeca.

O requerimento do deputado Zeca do PT foi encaminhado ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado da Casa Civil, João Eduardo Barbosa Rocha e também à Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia.