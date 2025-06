MS adere ao Escuta Susp e garante a policiais mais um canal de cuidado com a saúde mental

Mato Grosso do Sul está entre os 24 estados brasileiros que aderiram ao Escuta Susp, programa voltado à saúde mental dos profissionais da segurança pública. Além de oferecer atendimento psicológico remoto com especialistas de universidades federais brasileiras, a iniciativa vai embasar a criação de um protocolo psicoterapêutico específico, que abrangerá o acolhimento para demandas pontuais, psicoterapia contínua e intervenções para prevenção ao suicídio.

A adesão do estado ao programa aconteceu nesta terça-feira (3), durante a cerimônia de celebração do primeiro ano do Escuta Susp, realizada no Ministério da Justiça, em Brasília (DF). O termo que garante ajuda especializada aos servidores da segurança pública de Mato Grosso do Sul foi assinado pelo secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, pela diretora do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), Isabel Figueiredo e pelo secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira.

Na ocasião, também aderiram ao Escuta Susp os estados do Amapá, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Assim, o programa abrange 24 unidades federativas, já que antes, o Escuta Susp já abrangia 15 unidades federativas — Acre (AC), Alagoas (AL), Bahia (BA), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), Sergipe (SE) e Tocantins (TO).

De acordo com o titular da Sejusp, a iniciativa além de apoiar os policiais em momentos de estresse, ansiedade e dificuldades emocionais, proporciona um espaço seguro para oitiva e acolhimento. “Temos em Mato Grosso do Sul o Centro de Atenção Biopsicossocial que, com seus atendimentos, vem melhorando a qualidade de vida do servidor e agora, com o Escuta Susp, temos mais uma ferramenta não apenas de atendimento especializado, mas de valorização, cuidado e respeito com os nossos profissionais”, afirma Videira.

Para Sarrubbo, a segurança pública se faz com boas políticas públicas e com investimentos variados, mas o mais importante deles é o investimento no ser humano. “Olhar para a saúde mental das nossas forças é olhar para a melhoria da segurança pública. É a construção de uma elite de segurança pública que vai atender melhor e estar mais próxima da nossa população”, declarou o secretário.

Em operação 28 de maio de 2024, o Escuta Susp já proporcionou 11,7 mil atendimentos. São três níveis de atenção à saúde mental: acolhimento, psicoterapia e promoção à vida (para onde são encaminhadas as situações mais delicadas, como por exemplo pensamentos suicidas). Segundo a Senasp, em breve, novos serviços serão acrescentados ao projeto, como psiquiatria e gerenciamento de terapia medicamentosa.

“Sabemos que é um tema pesado e do tabu que ainda existe, mas, cada vez mais, temos a clareza do quão fundamental é olhar para a saúde mental dos nossos profissionais de segurança. Além da adesão dos estados, estamos comemorando a adesão real das equipes e os excelentes resultados do Escuta Susp, o que demonstra que os profissionais estão, de fato, procurando o atendimento oferecido”, comemorou a diretora do Susp, Isabel Figueiredo.

Escuta Susp

A iniciativa é conduzida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As consultas são on-line, sigilosas e ocorrem por meio da plataforma do projeto.

O Escuta Susp também servirá de base para a criação de protocolos psicoterapêuticos específicos para profissionais de segurança pública, com acolhimento para demandas pontuais, psicoterapia contínua e intervenções preventivas contra o suicídio.

Entre as principais queixas psicológicas apresentadas pelos pacientes atendidos pelo projeto, estão ansiedade e depressão, seguidas por problemas no trabalho, com a família, de relacionamento com os pares, com as chefias e financeiros, respectivamente.

Acesso ao tratamento

Para solicitar o serviço, basta acessar o site, no endereço eletrônico https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/escuta-susp , preencher o cadastro e anexar a carteira funcional para comprovar vínculo institucional.

Após a inscrição, o servidor recebe, por e-mail, o link para agendamento, podendo escolher o terapeuta e o horário mais conveniente. As sessões ocorrem exclusivamente pela plataforma do projeto.

O atendimento inicial é conduzido por psicólogos bolsistas no último ano da graduação, com experiência clínica, aptos a acolher demandas pontuais e avaliar as necessidades do paciente. Se for necessário um acompanhamento mais aprofundado, o paciente é direcionado para a psicoterapia e atendido por psicólogos em nível de mestrado e doutorado.

Para casos mais graves, como risco de suicídio, o atendimento é feito por especialistas em saúde mental e prevenção ao suicídio, também em nível de mestrado ou doutorado. Cada situação é analisada individualmente, com a possibilidade de encaminhamento para acompanhamento presencial, se necessário.