Em Corumbá, policiais civis participam de palestra sobre Rede de Atendimento à Violênicia contra a Mulher

Nesta terça (3) e quarta-feira (4), policiais civis lotados na Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM), de Corumbá-MS participaram de uma importante capacitação para atendimento e enfrentamento à violência contra a Mulher. O evento, que reuniu cerca de 80 pessoas no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), foi realizado pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A palestra foi ministrada pela Coordenadora de Política Judiciária Preventiva, Vanessa Vieira; pela Analista Judiciária Ana Elisa Matos dos Santos e pelo psicólogo Rodrigo Kenji Miyazaki de Souza. A formação teve como foco principal a capacitação, integração e fortalecimento dos serviços da rede de proteção à mulher no município.

Para a Polícia Civil, a participação em eventos como este é fundamental para aprimorar a atuação dos agentes no atendimento inicial às vítimas. De acordo com a delegada titular da DAM, Camilla Gerarde Barbosa Borges, “conhecer o funcionamento dos demais elos da rede – como centros de referência, serviços de saúde e assistência social – permite que os policiais orientem as mulheres de forma mais completa e eficaz, garantindo que elas recebam todo o suporte necessário. A integração entre as instituições é a chave para romper o ciclo da violência e oferecer um caminho de recuperação e empoderamento para as mulheres”, comentou.