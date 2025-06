Renato Câmara homenageia Energisa por 120 anos e atendimento ágil aos produtores rurais

Por iniciativa do deputado estadual Renato Câmara (MDB), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta terça-feira (04) uma moção de congratulação ao Grupo Energisa pelos seus 120 anos de história, celebrados em sessão solene no Congresso Nacional, e pelo prêmio de melhor desempenho no Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2024, na região Centro-Oeste.

Além de ressaltar a trajetória da empresa desde suas origens em Minas Gerais até se tornar uma das maiores distribuidoras de energia do país, Renato Câmara destacou a atuação da Energisa Mato Grosso do Sul como uma parceira estratégica para o desenvolvimento do Estado, especialmente no atendimento às demandas da cadeia produtiva rural. “A empresa tem atendido com celeridade as necessidades dos produtores de aves e suínos, que não podem ficar sem energia por causa da fragilidade dos sistemas de climatização. Sempre que há queda de energia, a Energisa aciona um canal exclusivo para esse setor e prontamente resolve os problemas. Isso é compromisso com o agro e com a vida de quem produz”, afirmou o parlamentar.