Lia Nogueira e deputados garantiram R$870 mil em equipamentos para a Saúde de Dourados

Todos os aparelhos e equipamentos que já chegaram e estão no depósito da Secretaria Municipal de Saúde, prontos para serem entregues aos postos, não são fruto de investimento da atual gestão, mas sim de emendas parlamentares garantidas ainda em 2023. A confirmação é da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), que explicou que os materiais foram viabilizados por ela em parceria com os deputados Neno Razuk (PL), Gleice Jane (PT) e Zé Teixeira (PSDB).

Entre os itens adquiridos estão 50 bebedouros industriais, 24 lavadoras de roupa, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, televisores, computadores, divãs clínicos, longarinas, oxímetros, entre outros equipamentos que vão reforçar o atendimento do SUS nos bairros e distritos da cidade.

O recurso usado para a compra desses materiais não é do orçamento atual da prefeitura, mas oriundos de emendas parlamentares. Conforme o Ofício nº 054/2023, enviado pela deputada Lia Nogueira à Secretaria Municipal de Saúde, o município de Dourados estava com irregularidades junto à Receita Federal em 2023, o que impediu o repasse direto das emendas na modalidade de investimento. Por isso, os deputados mudaram a forma de envio para o modelo de emenda de custeio coletivo, que permitiu que o dinheiro fosse depositado diretamente na conta da prefeitura, com a recomendação de uso conforme os itens indicados por cada parlamentar.

“Esse dinheiro foi conquistado por nós em 2023. Não foi dinheiro da atual gestão. E quem conhece o processo público sabe que entre conseguir a emenda, licitar e comprar tudo isso, leva tempo. Por isso, esses materiais só estão sendo entregues agora”, destacou a parlamentar.

Lia Nogueira reforçou que o objetivo é melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde e no Hospital da Vida, com mais conforto, estrutura e equipamentos adequados para pacientes e profissionais. Segundo ela, a entrega oficial, com a participação dos parlamentares responsáveis, deve ser realizada em breve.

“É importante dar o crédito a quem realmente trabalhou para que tudo isso chegasse até aqui. Isso é resultado de união, esforço conjunto e compromisso com a saúde da população de Dourados”, afirmou a parlamentar.

A deputada também se comprometeu a continuar acompanhando a aplicação correta dos recursos e a destinação dos equipamentos. “O que importa é que o povo seja bem atendido. E é para isso que estamos trabalhando”, finalizou.