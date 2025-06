Polícia Civil realiza ação educativa com crianças e adolescentes em Rio Verde

Na manhã desta quarta-feira, 04/06, a Polícia Civil esteve presente no Instituto Mirim de Rio Verde de Mato Grosso-MS, onde promoveu uma atividade especial com 71 crianças e adolescentes que frequentam o local no contraturno escolar. O encontro teve como objetivo aproximar os jovens da instituição policial e oferecer, de forma lúdica e educativa, orientações sobre cidadania, proteção e respeito ao corpo. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

As crianças, que participam de atividades extracurriculares de segunda a quinta-feira, receberam a visita da equipe de uma das equipes da delegacia local, composta pela delegada Danielle Felismino, escrivã Evelise Ayume e investigador Paulo Henrique. Na ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido por cada categoria pertencente aos quadros da Polícia Civil.

Na segunda parte da atividade, o tema foi prevenção ao abuso infantil. Por meio da dinâmica interativa “Pode ou Não Pode?”, as crianças aprenderam, com o auxílio de bonecos sinalizados com as cores do semáforo, a identificar toques seguros (verde), toques que exigem atenção (amarelo) e toques proibidos (vermelho). A proposta reforçou a importância do conhecimento, da comunicação com adultos de confiança e do entendimento de que a culpa nunca é da criança em situações de violência.

O Instituto Mirim agradeceu a visita da equipe, ressaltando o impacto positivo da ação na formação cidadã dos alunos e o fortalecimento dos laços entre instituições públicas e a juventude.