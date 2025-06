Zé Teixeira reivindica extensão da UEMS para estudantes de Caarapó

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, solicitou ao Governo do Estado e à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul a realização de estudos técnicos e administrativos para implantação de uma extensão da UEMS, no período noturno, em Caarapó. Pela proposta, a universidade poderia utilizar as dependências do Colégio Estadual Cleuza Aparecida Vargas Galhardo.

A ideia da indicação apresentada na Casa de Leis é ampliar o acesso ao ensino superior público e de qualidade à população de Caarapó e região, especialmente aos jovens e trabalhadores que somente dispõem do período noturno para os estudos. O pedido partiu da vereadora Marinalva Farias.

"As salas de aula do Colégio Estadual Cleuza Aparecida Vargas Galhardo encontram-se ociosas no período noturno, o que viabiliza plenamente a utilização do espaço físico existente, sem prejuízo às atividades do ensino básico e com significativa economia de recursos públicos", justifica o parlamentar.

Conforme a solicitação, a iniciativa representa uma alternativa eficiente para a implantação da extensão da UEMS, promovendo a inclusão educacional, o fortalecimento regional e a valorização do ensino superior no interior do Estado.