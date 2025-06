Mara Caseiro solicita investimentos para modernização do Aeroporto de Amambai

“A modernização do aeroporto trará benefícios diretos para o desenvolvimento econômico e social de Amambai e de toda a região. Trata-se de um investimento estratégico, que reforça o papel do Estado como indutor de crescimento e promotor de qualidade de vida para a população sul-mato-grossense”, concluiu a parlamentar.

Com as melhorias solicitadas, a expectativa é elevar o aeroporto a um novo patamar operacional, ampliando sua capacidade e segurança.

Mara Caseiro também destacou a importância da regularização junto à ANAC, considerada essencial para formalizar as operações aéreas e permitir voos regulares, transporte aeromédico, apoio a ações emergenciais e atração de investimentos.

Atualmente, no entanto, a estrutura apresenta limitações que comprometem sua funcionalidade e impedem a homologação pela ANAC, restringindo o tráfego aéreo e dificultando o aproveitamento pleno do seu potencial.

Segundo a parlamentar, o aeroporto é uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento regional, com papel fundamental na mobilidade, integração logística e fortalecimento das atividades econômicas locais — especialmente nos setores do agronegócio, saúde, segurança pública e turismo.

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Carvalho, um pedido de destinação de recursos para a execução de obras de melhoria no Aeroporto Municipal de Amambai (MS). A solicitação visa viabilizar o cercamento operacional, a pavimentação da pista de pouso e decolagem e a regularização junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

